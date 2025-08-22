SEC convoca professores para Educação Indígena

Imagem ilustrativa - Foto: Luiz Carrera

Foram convocados nesta sexta-feira, 22, mais de 106 candidatos aprovados no resultado final do Processo Seletivo Simplificado Edital SEC/SUDEPE nº 03/2025. Os selecionados, que atuarão na função de professor indígena em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), devem comparecer para a entrega da documentação exigida.

O anúncio foi feito pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), no Diário Oficial do Estado.

Os profissionais convocados deverão enviar até 5 de setembro os documentos digitalizados listados no edital para o correio eletrônico: [email protected]. No mesmo período, os aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.

Entre os documentos solicitados estão:

Diploma registrado do curso de Licenciatura Plena, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC), para ingresso na Classe 1, nível A;

O diploma registrado do curso de Licenciatura Plena Intercultural em Educação Indígena, expedido por instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do MEC, para ingresso na Classe 2, nível A;

Titulação de nível médio com formação em Magistério Indígena ou formação em nível médio na modalidade normal ou equivalente para ingresso na Classe A, nível 1;

Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;

Carteira de identidade;

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);

Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso;

Número de conta corrente do Banco do Brasil;

Entre outros.

Segundo a SEC, o candidato que não comparecer no prazo determinado, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.

Incluindo essa nova chamada, a SEC já convocou 271 educadores para a Educação Indígena. A homologação do resultado final da seleção pública se deu no último 12 de junho e foi publicada no Portal da Educação: ba.gov.br/educacao.