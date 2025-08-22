EDUCAÇÃO
SEC convoca professores para Educação Indígena
Convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado desta sexta
Por Redação
Foram convocados nesta sexta-feira, 22, mais de 106 candidatos aprovados no resultado final do Processo Seletivo Simplificado Edital SEC/SUDEPE nº 03/2025. Os selecionados, que atuarão na função de professor indígena em caráter emergencial, pelo Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), devem comparecer para a entrega da documentação exigida.
O anúncio foi feito pela Secretaria da Educação do Estado da Bahia (SEC), no Diário Oficial do Estado.
Leia Também:
Os profissionais convocados deverão enviar até 5 de setembro os documentos digitalizados listados no edital para o correio eletrônico: [email protected]. No mesmo período, os aprovados para o interior do Estado deverão comparecer nas sedes dos Núcleos Territoriais de Educação (NTE) das 8h30 às 11h30 e das 14h às 17h.
Entre os documentos solicitados estão:
- Diploma registrado do curso de Licenciatura Plena, expedido por Instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do Ministério da Educação (MEC), para ingresso na Classe 1, nível A;
- O diploma registrado do curso de Licenciatura Plena Intercultural em Educação Indígena, expedido por instituição de Ensino Superior em situação regular no cadastro do MEC, para ingresso na Classe 2, nível A;
- Titulação de nível médio com formação em Magistério Indígena ou formação em nível médio na modalidade normal ou equivalente para ingresso na Classe A, nível 1;
- Títulos obtidos no exterior revalidados no Brasil, se for o caso;
- Carteira de identidade;
- Cadastro de Pessoas Físicas (CPF);
- Certidão de nascimento ou de casamento, se for o caso;
- Número de conta corrente do Banco do Brasil;
- Entre outros.
Segundo a SEC, o candidato que não comparecer no prazo determinado, seja qual for o motivo alegado, perderá o direito ao ingresso na referida função temporária.
Incluindo essa nova chamada, a SEC já convocou 271 educadores para a Educação Indígena. A homologação do resultado final da seleção pública se deu no último 12 de junho e foi publicada no Portal da Educação: ba.gov.br/educacao.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes