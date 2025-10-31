Simões Filho fortalece ações pela proteção de crianças e jovens

Representantes de diferentes pastas e instituições do município de Simões Filho - Foto: Wolfer Jacob

Representantes de diferentes pastas e instituições do município de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador, se reuniram para articular ações conjuntas voltadas à melhoria das políticas públicas e ao fortalecimento da rede de proteção de crianças e adolescentes.

Durante o encontro, realizado nesta quinta-feira, 30, foram discutidas estratégias para aprimorar o planejamento com foco na integração entre setores e na efetividade das ações voltadas às famílias em situação de vulnerabilidade. A reunião, que marcou a primeira edição intersetorial do Selo Unicef no município, foi pautada pelo diálogo e pela definição de compromissos conjuntos para promover resultados concretos à população.

A secretária municipal de Educação, Heliene Mota da Silva, destacou a importância da cooperação entre as secretarias e o impacto positivo das ações integradas.

“A questão de recebermos o selo Unicef é muito boa para o município e secretarias envolvidas, mas é melhor ainda para a população, que é assistida. O nosso objetivo é que as nossas políticas públicas voltadas para as famílias, principalmente em vulnerabilidade social, sejam eficientes e eficazes”, disse Heliene Mota.

A mobilizadora do Núcleo de Cidadania dos Adolescentes (NUCA), Josevalda Castro da Silva, reforçou o compromisso coletivo com o fortalecimento das políticas públicas voltadas à infância e adolescência.

“Juntos conseguiremos garantir a permanência do Selo Unicef em nosso município. Com o comprometimento de todos os setores podemos promover um trabalho verdadeiramente integrado entre as políticas públicas, assegurando que nossas crianças e adolescentes tenham cada vez mais oportunidades, direitos garantidos e voz ativa nas decisões que impactam suas vidas”, destacou.

Já a coordenadora do Busca Ativa Escolar e articuladora do Selo Unicef, Maria Sônha de Jesus, reafirmou o compromisso conjunto entre os setores.

‘‘Nosso objetivo é fortalecer a rede de proteção e garantir os direitos de todas as crianças e adolescentes, assegurando que nenhuma fique para trás e que cada ação desenvolvida contribua para o desenvolvimento pleno e sustentável do nosso município’’, disse.

Participaram do encontro a secretária municipal de Educação, Heliene Mota da Silva; o superintendente da Secretaria de Governo (SEGOV), Dr. Demilson Lima de Jesus, representando o prefeito Devaldo Soares de Souza; o secretário municipal de Esporte e Lazer, Matheus Bacelar Vieira da Silva; o subsecretário da SEGOV, Hermilo João Rosas Freitas Filho; e a coordenadora do Busca Ativa Escolar, Maria Sônha de Jesus. Também estiveram presentes representantes do Conselho Tutelar, da Associação do Parque Continental e os mobilizadores dos Resultados Sistêmicos de cada secretaria.