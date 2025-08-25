Transpetro vai financiar 100 bolsas para estudantes do Senai Cimatec

Sérgio Bacci entre alguns dos estudantes beneficiados pelo convênio com o Senai Cimatec - Foto: Antônio Cavalcante | Coperphoto | Sistema FIEB

Uma parceria entre a Transpetro e a Universidade Senai Cimatec vai permitir a 100 alunos de graduação da instituição uma bolsa de estudos para conclusão dos cursos de engenharia e arquitetura.

A iniciativa é parte programa Parceiro Social e terá um investimento de R$ 1,5 milhão em três anos. O edital de seleção ainda será publicado e vai garantir prioridade para mulheres negras.

Com o convênio o número de estudantes beneficiados pelo projeto vai mais que dobrar. Além da bolsa de estudo integral na Universidade Senai Cimatec, os 100 alunos beneficiados pelo convênio vão receber bolsa-auxílio, no valor de R$ 500 mensais, até a conclusão da graduação, notebook e kit estudantil.

A assinatura do convênio axconteceu na sede do Senai Cimatec, em Salvador e contou com a presença do presidente da Transpetro, Sérgio Bacci, do reitor da Universidade Senai Cimatec, Leone Andrade, e do presidente da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB), Carlos Henrique Passos.

Programa Transformar

Na Transpetro, a parceria integra o programa Transformar, iniciativa lançada em 2023 com o objetivo de apoiar a qualificação e a formação da mão-de-obra e ajudar as pessoas a terem oportunidades profissionais por meio de convênios com instituições parceiras.

“Desde 2024, mais de mil jovens já foram beneficiados pelo Programa Transformar da Transpetro. A atual parceria da Transpetro com o Senai Cimatec evidencia nosso compromisso com as pessoas e a educação, reforçando nosso apoio ao desenvolvimento econômico e social dos brasileiros. A educação é o caminho mais eficiente para que as pessoas possam prosperar”, destaca o presidente da Transpetro, Sérgio Bacci.

O dirigente, inclusive, anuncia a abertura de 3 mil novas vagas em todo o Brasil para cursos de 6 meses de nível médio com foco na formação profissional de acordo com a vocação econômica de cada região., um outro braço do programa.

Além de alimentação fornecida pela Transpetro, os alunoe recebem transporte oferecido pelas prefeituras locais. Cinco cidades da Bahia devem ser contempladas com parte dessas vagas: Itabuna, Jequié, Madre de Deus, Alagoinhas e Vitória da Conquista.

Parceiro social

"Essa parceria não só amplia as oportunidades para jovens em vulnerabilidade, como também contribui para reduzir a evasão em cursos das engenharias e da arquitetura, áreas fundamentais para o desenvolvimento do país. Para nós, é motivo de orgulho contar com um parceiro como a Transpetro, que acredita na educação como vetor de transformação social", afirma Josiane Dantas, vice-reitora da Universidade Senai Cimatec.

Criado em 2024 pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, o Programa Parceiro Social busca minimizar os efeitos da desigualdade socioeconômica e fortalecer a permanência dos estudantes bolsistas. Atualmente, mais de 200 alunos recebem bolsas integrais por meio da Seleção Social, processo voltado a candidatos com renda familiar média de até 1,5 salário-mínimo.

Com a adesão da Transpetro, o programa passa a contar com 15 empresas parceiras. Desde 2011, a universidade já concedeu mais de 360 bolsas de estudo, beneficiou 60 alunos com auxílio financeiro e equipamentos, e garantiu a formatura de 140 graduandos.

Cidadão baiano

Também nesta segunda-feira, 25, Sérgio Bacci recebeu o título de cidadão baiano em sessão especial na Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). A homenagem foi proposta pelo deputado Robinson Almeirda (PT), que conduziu o evento ao lado do deputado Radiovaldo Costa (PT). "É um motivo de muito orgulho, muita felicidade pra mim que já frequento a Bahia há muitos anos", disse Bacci.