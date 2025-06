UFBA ocupa sua pior posição no ranking mundial de universidades

Entrada principal do Campus da UFBA de Ondina - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

A Universidade Federal da Bahia (UFBA) foi mais uma das universidades brasileiras que perderam posição no ranking das melhores instituições de ensino superior de todo o mundo. O ranking foi divulgado na segunda-feira, 2, pelo Center for World University Rankings (CWUR).

Neste ano, a UFBA aparece na posição 1.024 entre as melhores universidades de todo o mundo. É uma queda de 26 posições em relação ao ranking divulgado em 2024 pela mesma instituição. Na ocasião, a UFBA ocupava o lugar 998.

Essa é a pior posição da UFBA no ranking do CWUR desde que começou a aparecer em 2012. O ano em que a universidade esteve melhor posicionada foi em 2019, quando esteve ne posição 926.

Neste ano, a UFBA também ficou como a 21ª melhor universidade do país. A liderança nacional foi da Universidade de São Paulo (USP), que no âmbito geral ficou no 118º lugar.

O ranking analisou 21.462 instituições de todo o planeta e ranqueou duas mil, posicionando o Brasil como o 10º país com o maior número de universidades incluídas.

Com 53 universidades listadas, o Brasil se posicionou à frente de países como Canadá (38), Austrália (39), Suíça (18), Portugal (13) e México (13), ficando logo abaixo da Coreia do Sul (56) e à frente da Turquia (52). Essa presença entre os 25 primeiros países, inclui potências como China (346), Estados Unidos (319) e Japão (107).

O Portal A TARDE abriu espaço para UFBA comentar a classificação no ranking, mas até o fechamento desta matéria não obteve resposta.

Posições da UFBA no ranking da CWUR

2025 - 1.024 (pior posição)

(pior posição) 2024 - 998

2023 - 1.013

2022 - 1.018

2021 - 1.019

2020 - 1.009

2019 - 926 (melhor posição)

(melhor posição) 2018 - 985

2017 - 982

2016 - 962

2015 - 992

2014 - 967

Universidades brasileiras melhor posicionadas no ranking global

Universidade de São Paulo (USP), 118ª; Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 331ª; Universidade de Campinas (Unicamp), 369ª; Universidade Estadual Paulista (Unesp), 454ª; Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), 476ª; Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 497ª; Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 617ª; Fundação Oswaldo Cruz, 668ª; Universidade Federal de Santa Catarina, 727ª; Universidade Federal do Paraná, 783ª; Universidade de Brasília (UnB), 833ª; Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), 870ª; Fundação Getulio Vargas (FGV), 880ª; Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), 887ª; Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 951ª.

Metodologia

O CWUR é reconhecido por sua abordagem na avaliação de universidades, baseando-se em indicadores objetivos que não dependem de pesquisas e submissões de dados pelas próprias instituições. A metodologia do CWUR 2025 considera quatro pilares principais, com diferentes pesos:

Educação (25%): mede a performance acadêmica de egressos, considerando o número de ex-alunos que receberam distinções acadêmicas de alto nível em relação ao tamanho da instituição;

mede a performance acadêmica de egressos, considerando o número de ex-alunos que receberam distinções acadêmicas de alto nível em relação ao tamanho da instituição; Empregabilidade (25%): avalia a empregabilidade dos ex-alunos, também em relação ao tamanho da universidade, indicando a capacidade da instituição de formar profissionais bem-sucedidos no mercado de trabalho;

avalia a empregabilidade dos ex-alunos, também em relação ao tamanho da universidade, indicando a capacidade da instituição de formar profissionais bem-sucedidos no mercado de trabalho; Corpo Docente (10%): quantifica o número de membros do corpo docente que receberam importantes distinções acadêmicas;

quantifica o número de membros do corpo docente que receberam importantes distinções acadêmicas; Pesquisa (40%): o pilar é subdividido em quatro indicadores, cada um com peso de 10%: