A TARDE ELEIÇÕES
A TARDE Eleições disponibiliza apuração em tempo real neste domingo (4); acompanhe
Portal A TARDE reúne dados oficial do TSE de votos em todos os municípios da Bahia
O A TARDE Eleições disponibiliza a apuração em tempo real das urnas eletrônicas neste domingo, 4, dando ao eleitor a possibilidade de acompanhar voto a voto no Brasil. O portal A TARDE reúne dados oficiais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a votação de todos os municípios da Bahia para os cargos de presidente, governador, senador, deputado federal e deputado estadual.
Para ter acesso à apuração, basta entrar na aba especial de Eleições em atarde.com.br. Após acessar a seção do portal, é só clicar no banner de apuração e, caso queira, escolher qual cidade da Bahia você deseja detalhar.
Além de poder acompanhar a votação ao longo do dia, o portal também realizará a cobertura em tempo real dos acontecimentos deste domingo.
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Transmissão ao vivo e análises
Para além do portal, o Grupo A TARDE fará transmissões ao vivo através dos estúdios do A TARDE Play, no YouTube. A programação será comandada pelos jornalistas Eduardo Dias, editor de política do portal A TARDE, e Juliana Nobre, Head de Conteúdo do Massa!, com início às 8h — momento em que ocorre a abertura das urnas de votação —, contando com entradas e intervalos ao longo do dia.
Com uma equipe robusta, o A TARDE Eleições mostrará a votação e a temperatura eleitoral diretamente de sete cidades do interior da Bahia, como Luís Eduardo Magalhães, Juazeiro, Vitória da Conquista, Jiquiriçá, Mairi, Candeias e Feira de Santana.
Além disso, equipes de reportagem estarão posicionadas em Salvador, nos comitês oficiais das duas principais candidaturas que disputam o comando do Palácio de Ondina — Jerônimo Rodrigues (PT) e ACM Neto (União Brasil) —, registrando o clima de bastidor, as manifestações de militantes e os pronunciamentos dos candidatos após o resultado do pleito.
No rádio, os ouvintes acompanharão flashes ao vivo a cada hora na A TARDE FM, com boletins direto das ruas e atualizações das seções eleitorais pelo interior, garantindo uma integração multiplataforma completa ao longo de todo o domingo decisivo.
Apuração voto a voto a partir das 17h
A partir das 17h, horário oficial de encerramento da votação, a transmissão do A TARDE Play acompanha a apuração ao vivo dos votos. Com o espelhamento dos dados direto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no portal A TARDE, os apresentadores detalham e debatem tudo em tempo real.