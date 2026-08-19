ELEIÇÕES
Aplicativo eleitoral supera mil denúncias e permite denúncia sigilosa
Ferramenta permite enviar fotos, vídeos e áudios para ajudar na fiscalização da campanha
Mais de 1,1 mil denúncias de possíveis irregularidades na campanha das Eleições Gerais de 2026 já foram registradas por eleitores no aplicativo Pardal Móvel. A ferramenta permite o envio de fotos, vídeos e áudios e encaminha os relatos para análise do Ministério Público Eleitoral.
Criado pela Justiça Eleitoral, o Pardal permite que cidadãos comuniquem possíveis infrações durante o período eleitoral. Para fazer uma denúncia, é necessário acessar a plataforma com uma conta Gov.br ou pelo e-Título.
O usuário informa seus dados pessoais, mas as informações de identificação são mantidas em sigilo durante a apuração. Na sequência, seleciona o tipo de ocorrência, descreve o caso, indica o local e pode anexar arquivos que ajudem a comprovar o relato.
Após o envio, o sistema fornece um protocolo que permite acompanhar o andamento da denúncia.
Em situações que envolvam violência, flagrante de crime ou risco imediato, a orientação é procurar diretamente as autoridades policiais ou o Ministério Público.
Compra de votos pode levar à cassação
Entre as irregularidades que podem ser denunciadas está a compra de votos. A legislação eleitoral considera ilícito oferecer, prometer ou entregar dinheiro, bens, emprego ou qualquer vantagem pessoal para obter o voto de um eleitor ou influenciar sua decisão de não votar.
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A prática pode resultar em multa, cassação do registro ou diploma e inelegibilidade por oito anos. A punição pode alcançar tanto quem oferece a vantagem quanto quem a aceita.
Internet concentra maior número de denúncias
Os dados do Pardal Web mostram que as irregularidades relacionadas ao ambiente virtual estão entre as mais frequentes.
O impulsionamento irregular de conteúdo aparece com 352 registros. Outros 295 casos foram classificados como infrações gerais cometidas na internet.
Entre as ocorrências relacionadas a espaços físicos estão o uso indevido de bens públicos, com 109 registros, e de bens particulares, com 89. Faixas, cartazes e banners somam 49 denúncias.
Também aparecem casos de propaganda antecipada (48), comícios e showmícios (38) e boca de urna (37). O sistema registra ainda denúncias relacionadas a som e alto-falantes, bens tombados, notícias sabidamente falsas e bens particulares de uso comum.
Bahia tem 44 denúncias
São Paulo aparece na liderança do levantamento, com 200 ocorrências registradas. Na sequência estão Pernambuco, com 111; Paraná, com 104; Rio Grande do Sul, com 99; e Bahia, com 44 denúncias.
Na divisão por cargo, candidatos a deputado estadual concentram 432 registros. Deputados federais aparecem com 338, enquanto partidos e coligações somam 155.
Também há denúncias envolvendo candidaturas ao governo estadual, Câmara Distrital, Senado e Presidência da República.
Denúncias podem virar processos
Do total de ocorrências contabilizadas no levantamento, 54% permanecem em andamento, enquanto 35% foram baixadas no sistema e 11% chegaram à etapa de peticionamento no Processo Judicial Eletrônico.
O registro feito pelo eleitor não significa, por si só, que uma irregularidade tenha sido comprovada. As informações são encaminhadas para análise e podem resultar em providências do Ministério Público Eleitoral e da Justiça Eleitoral.
Volume ainda está longe do registrado em 2022
O número atual representa apenas uma parcela do volume que costuma ser registrado ao longo de uma eleição. Em 2022, o Pardal contabilizou 38.747 denúncias durante o primeiro turno em todo o país.
No segundo turno daquele ano, foram registradas outras 14.173 ocorrências.
Com o avanço da campanha de 2026, a tendência é que o número de relatos aumente à medida que novas atividades eleitorais e ações de candidatos sejam realizadas.