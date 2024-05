AtlasIntel fecha parceria com a CNN Brasil para as eleições | A TARDE

O instituto AtlasIntel fechou uma parceria com a CNN Brasil para a divulgação de pesquisas acerca das eleições municipais de 2024 e da disputa presidencial de 2026. Os primeiros levantamentos devem ser divulgados no início da tarde da próxima quarta-feira, 24, com os cenários eleitorais de São Paulo e do Rio de Janeiro.

Nos próximos dias, haverá também as divulgações de levantamentos sobre as corridas municipais de Belo Horizonte (quinta, 25), Curitiba (quinta), Recife (sexta, 26) e Manaus (sexta). Todas as pesquisas serão publicadas inicialmente no programa “Bastidores CNN”, às 14h.

Além dessa grandes cidades brasileiras, a AtlasIntel, em parceria com a A TARDE, tem divulgado uma série de pesquisas, que também terão veiculação na emissora, sobre as eleições na Bahia, em municípios como Salvador, Feira de Santana e Camaçari.

Um novo programa será lançado pela CNN Brasil, com a apresentação do jornalista Iuri Pitta e a participação do CEO da AtlasIntel, Andrei Roman. A nova atração será voltada para a análise de dados e de pesquisas eleitorais.

“Fico muito grato pela oportunidade, que trabalharemos para honrar com a mesma seriedade e profissionalismo”, comemorou Roman, em publicação nas redes sociais.

AtlasIntel/A TARDE

O Instituto AtlasIntel foi o único a apontar tanto a virada no primeiro turno quanto a vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), no segundo turno das eleições de 2022.

Em 2024, a parceria rendeu a pesquisa AtlasIntel/A TARDE Música do Carnaval, que apontou "Macetando", de Ivete Sangalo, como a música favorita dos baianos durante a folia momesca.

No cenário internacional, a AtlasIntel cravou os resultados do primeiro e segundo turnos na Argentina e acertou nos cenários das eleições presidenciais da Colômbia em 2022 e nos Estados Unidos em 2020.

Com o sucesso da parceria, a relação teve um novo capítulo anunciado no mês de março, com a renovação do acordo para as eleições de 2024: o Grupo A TARDE terá a exclusividade dos levantamentos da AtlasIntel nos 10 maiores municípios da Bahia.