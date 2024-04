AtlasIntel/A TARDE: próxima pesquisa trará intenção de voto em Feira | A TARDE

Dando sequência à série de pesquisas que antecipam a corrida eleitoral nos principais municípios da Bahia, a pesquisa AtlasIntel/A TARDE, que já divulgou cenários em Salvador e Camaçari, agora se debruça sobre a Princesa do Sertão, Feira de Santana.

Com mais um embate prometido entre Zé Ronaldo (União Brasil) e Zé Neto (PT), o levantamento, que será divulgado na próxima segunda, 22, em todos veículos do Grupo A TARDE, desponta como o principal termômetro que irá medir a intenção de voto dos feirenses, além de trazer outros dados como a popularidade da atual gestão do prefeito Colbert Martins (MDB)

A pesquisa será divulgada com cobertura completa nos portais e edições impressas de A TARDE e MASSA!, com repercussão no A TARDE Play e nas redes sociais do grupo e também no programa “Isso é Bahia”, da rádio A TARDE FM (103.9), com Jefferson Beltrão, Ernesto Marques, e os comentários de Levi Vasconcelos e do analista político Pedro Menezes.

Com metodologia inovadora, baseada em coleta de dados pela internet, o instituto brasileiro, coordenado pelo cientista político romeno, Andrei Roman, tem se destacado pela sua assertividade sobre as corridas eleitorais de diversos centros, como a eleição presidencial dos Estados Unidos e a eleição estadual na Bahia em 2022, quando cravou a eleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT), contrariando o resultado apresentado por outros institutos.