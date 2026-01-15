Menu
ELEIÇÕES
ELEIÇÕES 2026

Biometria alcança 94% do eleitorado baiano

Mais de 11 milhões retornam às urnas para escolher representantes

Rodrigo Tardio

Por Rodrigo Tardio

15/01/2026 - 17:14 h
Imagem ilustrativa da imagem Biometria alcança 94% do eleitorado baiano
-

No próximo dia 4 de outubro, a Bahia se mobiliza para um dos atos mais importantes da democracia. Mais de 11 milhões de baianos e baianas vão retornar às urnas eletrônicas para escolher os representantes que vão ocupar os cargos de presidente da República, governador, senador (duas vagas), além de deputado federal e estadual.

Caso nenhum candidato ao Executivo alcance a maioria absoluta de votos válidos, o segundo turno está agendado para o dia 25 de outubro.

Raio-x do eleitorado

De acordo com os dados mais recentes do Portal de Estatísticas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a Bahia possui hoje 11.094.303 eleitores aptos. Um dado relevante é o avanço da tecnologia de identificação: 94,04% do eleitorado (10,4 milhões de pessoas) já realizou a coleta biométrica.

O voto é obrigatório para a maioria: 9.606.872 pessoas situadas na faixa entre 18 e 70 anos. Outros 1,4 milhão de cidadãos, compostos por jovens de 16 e 17 anos e idosos acima de 71 anos, possuem o direito ao voto facultativo.

Na capital, Salvador, o contingente de votantes chega a 1,92 milhão, dos quais a vasta maioria também já está cadastrada biometricamente.

Para evitar filas e agilizar o processo, a Justiça Eleitoral recomenda que o eleitor leve anotada a ordem de votação. Na urna eletrônica, a sequência será:

Deputado Federal (4 dígitos)

Deputado Estadual (5 dígitos)

Senador — 1ª vaga (3 dígitos)

Senador — 2ª vaga (3 dígitos)

Governador (2 dígitos)

Presidente (2 dígitos)

Disputa na Bahia

O estado vai renovar a representação parlamentar com a escolha de 39 deputados federais e 63 deputados estaduais, estes últimos destinados à Assembleia Legislativa da Bahia (ALBA). Este ano, excepcionalmente, o estado também vai eleger dois senadores, ampliando a importância da escolha para a Câmara Alta do Congresso Nacional.

Papel de cada cargo

Executivo: são os chefes da administração pública. O presidente conduz as políticas nacionais e a economia, enquanto o governador foca na gestão direta de serviços essenciais como segurança pública e saúde estadual.

Senado Federal: os senadores atuam como a voz dos estados no Congresso, aprovando leis nacionais e fiscalizando indicações de altas autoridades, como ministros do STF.

Câmara dos deputados: representam a população, elaboram leis federais e têm o poder fundamental de aprovar o Orçamento da União.

Assembleia Legislativa: focam na legislação local e na fiscalização rigorosa de como o Governo do Estado aplica os recursos públicos.

Bahia cargos políticos eleições 2023 Eletorais Tecnologia biométrica voto obrigatório

