Brasil x Japão: TRE funcionará em horário reduzido nesta segunda (29)

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O expediente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em Salvador e no interior do estado, será das 8h às 12h. A mudança ocorre em razão da partida Brasil x Japão pela Copa do Mundo de 2026.

A alteração no horário de funcionamento do Órgão está disciplinada na Portaria TRE-BA nº 1111/2026. Na terça-feira, 30, o atendimento retorna ao normal: das 8h às 18h.

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Serviços on-line

Os serviços on-line permanecerão disponíveis para a população por meio do Autoatendimento Eleitoral. A plataforma permite, entre outras funcionalidades, consultar a situação eleitoral e emitir certidões da Justiça Eleitoral.