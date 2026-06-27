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Brasil x Japão: TRE funcionará em horário reduzido nesta segunda (29)

Atendimento será reduzido em razão do jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo

Redação
Por Redação
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA)
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) - Foto: Divulgação/TRE

O expediente do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), em Salvador e no interior do estado, será das 8h às 12h. A mudança ocorre em razão da partida Brasil x Japão pela Copa do Mundo de 2026.

A alteração no horário de funcionamento do Órgão está disciplinada na Portaria TRE-BA nº 1111/2026. Na terça-feira, 30, o atendimento retorna ao normal: das 8h às 18h.

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Os serviços on-line permanecerão disponíveis para a população por meio do Autoatendimento Eleitoral. A plataforma permite, entre outras funcionalidades, consultar a situação eleitoral e emitir certidões da Justiça Eleitoral.

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Tags

autoatendimento eleitoral Copa do Mundo 2026 horário de expediente Justiça Eleitoral serviços on-line TRE-BA

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