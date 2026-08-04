Cabo Daciolo é barrado por partido e não vai disputar Presidência

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O partido Mobiliza barrou a candidatura do ex-deputado federal Cabo Daciolo (RJ) à Presidência da República. O partido emitiu um comunicado nesta terça-feira, 4, que não lançará concorrente próprio na disputa pelo Palácio do Planalto.

Em uma postagem nas suas redes sociais, Daciolo reagiu à decisão do partido. “Lamentável!!! Vamos juntos com “YHWH”derrubar esse sistema. são todos amiguinhos!!”, publicou em seu perfil no Instagram.

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O pastor se filiou ao Mobiliza em abril, com a intenção de lançar a candidatura à Presidênca. Chegou a publicar uma foto ao lado do presidente da legenda.

Candidatura em 2018

Cabo Daciolo ganhou projeção nacional ao participar da corrida eleitoral à Presidência da República em 2018. Daciolo ficou em sexto lugar, ao receber 1.348.323 votos, ou seja, 1,26% dos votos válidos.