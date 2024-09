Candidata renuncia à vice e anuncia rompimento em Dias D´Ávila

Regiane anunciou rompimento nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

A vereadora Regiane da Saúde (PSB) anunciou sua renúncia à candidatura a vice-prefeita ao lado de Jussara Márcia, candidata a prefeita em Dias D'Ávila pelo PT. Em um vídeo publicado nas redes sociais na noite de sábado, 14, Regiane revelou que sua decisão foi motivada pela falta de confiança no projeto político da chapa.

"Eu não acredito mais nesse projeto político e o respeito deve fazer parte do processo", afirmou. Ela deixou claro que sua escolha não foi influenciada por medo de perder, mas por questões de princípios.

Essa renúncia ocorre dias após Regiane admitir desentendimentos com Jussara Márcia. De acordo com informações divulgadas pelo portal Mais Região, as divergências entre as duas já vinham se intensificando, com Regiane sinalizando a possibilidade de rompimento antes mesmo do anúncio formal. De acordo com o site, entre os pontos de discordância, a ex-vice-candidata destacou a falta de alinhamento das estratégias e o respeito mútuo dentro da campanha.

Com o rompimento oficializado, a chapa de Jussara Márcia deve sofrer alterações nos próximos dias, em meio às tensões que já vinham sendo reportadas nas últimas semanas.

Nos bastidores, surgem conversas de que Regiane poderá anunciar apoio ao candidato Raimundinho da JR (PL). Rumores indicam que a aliança entre eles vinha sendo costurada há dias, assim como o apoio do vereador Joabe Palmeira, do mesmo partido de Regiane.