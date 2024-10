Candidato do Novo anuncia apoio a Flávio Matos em Camaçari

Flávio e Cleiton foram adversários no 1° turno - Foto: Reprodução / Instagram

O candidato à prefeitura de Camaçari, Flávio Matos (União Brasil), ganhou um reforço para a sua campanha no segundo turno. Adversários no primeiro turno, Cleiton (Novo) anunciou sua adesão ao nome de Matos na disputa.

“Hoje, aderiu ao nosso projeto de futuro o presidente do partido NOVO Cleiton, juntamente com o vice-presidente Rodrigo Mascarenhas, André Quadros presidente estadual do novo e João Portela presidente municipal. Sejam muito bem-vindos ao time da verdade”, publicou o candidato em sua conta no Instagram.

Flávio Matos disputa o segundo turno contra Luiz Caetano (PT), que por sua vez, também anunciou o apoio de Oswaldinho (MDB), outro candidato derrotado no primeiro turno. O petista terminou a votação do último domingo, 6, na frente com uma diferença de apenas 559 votos.