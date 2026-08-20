ELEIÇÕES
Candidatos ao governo da Bahia priorizam entrevistas nesta 5ª; veja
Confira agendas de ACM Neto, Jerônimo Rodrigues, Ronaldo Mansur e José Estêvão
Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 20, às respectivas campanhas oficiais na corrida ao Palácio de Ondina. Na agenda, entrevistas, sabatinas e panfletagens marcam o dia de hoje.
ACM Neto (União)
Manhã - participa de sabatina do Grupo A Tarde, às 10h.
Tarde - reunião com equipe de comunicação e lideranças políticas de diversas cidades da Bahia
Noite - gravação de programa eleitoral e reunião com coordenação de campanha
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã - entrevista à rádio Andaiá FM e Blog do Valente, em Santo Antônio de Jesus
Noite - entrevista ao PolitiQuestion, do Bahia.ba
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Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã - Panfletagem na Rota da Feirinha, em Cajazeiras
Tarde
14h - Entrevista na Band - Boa Tarde Bahia
15h - Reunião com Executiva Estadual do PSOL
16h - Reunião com grupo de mães atípicas
José Estêvão (DC)
Panfletagem na estação rodoviária de Salvador, em Águas Claras