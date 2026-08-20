Candidatos ao governo da Bahia priorizam entrevistas nesta 5ª; veja

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Os candidatos ao governo da Bahia dão continuidade, nesta quinta-feira, 20, às respectivas campanhas oficiais na corrida ao Palácio de Ondina. Na agenda, entrevistas, sabatinas e panfletagens marcam o dia de hoje.

ACM Neto (União)

Manhã - participa de sabatina do Grupo A Tarde, às 10h.

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Tarde - reunião com equipe de comunicação e lideranças políticas de diversas cidades da Bahia

Noite - gravação de programa eleitoral e reunião com coordenação de campanha

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã - entrevista à rádio Andaiá FM e Blog do Valente, em Santo Antônio de Jesus

Noite - entrevista ao PolitiQuestion, do Bahia.ba

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã - Panfletagem na Rota da Feirinha, em Cajazeiras

Tarde

14h - Entrevista na Band - Boa Tarde Bahia

15h - Reunião com Executiva Estadual do PSOL

16h - Reunião com grupo de mães atípicas

José Estêvão (DC)

Panfletagem na estação rodoviária de Salvador, em Águas Claras