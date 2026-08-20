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ELEIÇÕES 2026

Após reatar com Flávio, Michelle mostra bastidores da campanha

Ato ocorre meses após desentendimento público entre os dois

Ane Catarine
Por
Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro
Flávio Bolsonaro e Michelle Bolsonaro - Foto: Divulgação/Vittor Sales
Eleições 2026

Após selar a paz com o enteado e candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), a ex-primeira-dama e candidata ao Senado pelo Distrito Federal, Michelle Bolsonaro (PL), publicou, na noite de quarta-feira, 19, um vídeo que mostra os bastidores da gravação da campanha do presidenciável.

O vídeo não tem fala e apenas mostra os dois candidatos ao som de uma música de campanha.

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A participação marca a primeira vez que Michelle aparece oficialmente na campanha de Flávio e ocorre meses após o desentendimento público entre os dois.

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Entenda

Em junho, Michelle afirmou ter sido “desrespeitada e maltratada” pelo enteado durante uma discussão sobre um palanque eleitoral do PL no Ceará. Depois, os dois fizeram as pazes publicamente, com trocas de vídeos nas redes sociais.

No fim de julho, Michelle gravou um vídeo exibido na convenção do PL que confirmou Flávio Bolsonaro como candidato à Presidência. Já no dia 11, os dois gravaram juntos imagens para a campanha eleitoral.

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Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Michelle Bolsonaro pl

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