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HOME > ELEIÇÕES

GOVERNO DA BAHIA

Candidatos dividem agenda entre gravações e ruas nesta terça-feira

Confira os compromissos dos postulantes ao governo da Bahia no dia de hoje

Yuri Abreu
Por
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta terça-feira, 15
Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta terça-feira, 15 - Foto: José Cruz | Agência Brasil
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão seguimento, nesta terça-feira, 15, às agendas oficiais de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão, entre outros, gravações de programa eleitoral, entrevistas e caminhadas pelo interior do estado.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

  • Reuniões e atendimentos a lideranças políticas de diversos municípios da Bahia
  • Gravação de programa eleitoral

Tarde

  • Às 12h, entrevista na TV Bahia
  • Reuniões e atendimentos a lideranças políticas de diversos municípios da Bahia

Noite

  • Participa de caminhada e comício em São Gonçalo dos Campos

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã e Tarde

  • Reunião com a coordenação de campanha, em Salvador
  • Gravação de programa eleitoral, em Salvador

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ESTRATÉGIA

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Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • 7h30 - Sabatina na Rádio Sociedade

Tarde

  • 15h - Gravação de programa eleitoral com candidato a deputado

Ariel Capistrano (UP)

  • 9h30 - Entrevista para Rádio CBN
  • 18h50 - Entrevista na Band

Aroldo Félix (UP)

Tarde

  • 16h - panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador
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Tags

ACM Neto eleições na Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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