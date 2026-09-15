Candidatos dividem agenda entre gravações e ruas nesta terça-feira

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Os candidatos ao governo da Bahia dão seguimento, nesta terça-feira, 15, às agendas oficiais de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão, entre outros, gravações de programa eleitoral, entrevistas e caminhadas pelo interior do estado.

Confira:

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ACM Neto (União)

Manhã

Reuniões e atendimentos a lideranças políticas de diversos municípios da Bahia

Gravação de programa eleitoral

Tarde

Às 12h, entrevista na TV Bahia

Reuniões e atendimentos a lideranças políticas de diversos municípios da Bahia

Noite

Participa de caminhada e comício em São Gonçalo dos Campos

Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã e Tarde

Reunião com a coordenação de campanha, em Salvador

Gravação de programa eleitoral, em Salvador

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

7h30 - Sabatina na Rádio Sociedade

Tarde

15h - Gravação de programa eleitoral com candidato a deputado

Ariel Capistrano (UP)

9h30 - Entrevista para Rádio CBN

18h50 - Entrevista na Band

Aroldo Félix (UP)

Tarde