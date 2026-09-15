GOVERNO DA BAHIA
Candidatos dividem agenda entre gravações e ruas nesta terça-feira
Confira os compromissos dos postulantes ao governo da Bahia no dia de hoje
Os candidatos ao governo da Bahia dão seguimento, nesta terça-feira, 15, às agendas oficiais de campanha na disputa pela vaga ao Palácio de Ondina, nas eleições de outubro. Entre os compromissos dos postulantes estão, entre outros, gravações de programa eleitoral, entrevistas e caminhadas pelo interior do estado.
Confira:
ACM Neto (União)
Manhã
- Reuniões e atendimentos a lideranças políticas de diversos municípios da Bahia
- Gravação de programa eleitoral
Tarde
- Às 12h, entrevista na TV Bahia
- Reuniões e atendimentos a lideranças políticas de diversos municípios da Bahia
Noite
- Participa de caminhada e comício em São Gonçalo dos Campos
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã e Tarde
- Reunião com a coordenação de campanha, em Salvador
- Gravação de programa eleitoral, em Salvador
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- 7h30 - Sabatina na Rádio Sociedade
Tarde
- 15h - Gravação de programa eleitoral com candidato a deputado
Ariel Capistrano (UP)
- 9h30 - Entrevista para Rádio CBN
- 18h50 - Entrevista na Band
Aroldo Félix (UP)
Tarde
- 16h - panfletagem na Estação da Lapa, em Salvador