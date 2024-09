Comitê de candidato a prefeito de Quijingue é alvo de ataques

Candidato é apoiado pelo atual prefeito, Nininho Góis - Foto: Reprodução | Junior Fotografia

O candidato a prefeito de Quijingue, Romerinho (Avante), sofreu um ataque ao seu comitê de campanha. A placa da fachada do comitê foi incendiada e as paredes pichadas. A autoria do fato ainda é desconhecida. Diante da gravidade do ocorrido, o candidato registrou uma queixa na delegacia, buscando que a Polícia Civil investigue e identifiquem os responsáveis por este ato de violência política.

Em suas redes sociais, Romerinho expressou indignação e repúdio ao ataque, classificando o caso como um "ato de covardia". "Este é um episódio lamentável que revela a falta de compromisso com a democracia e o debate de ideias. A política deve ser um espaço para a discussão construtiva, e não para a prática de atos criminosos", afirmou Romerinho.

O candidato, que é apoiado pelo atual prefeito, Nininho Góis (Avante), ressaltou a necessidade de que a campanha em Quijingue seja pautada na discussão de propostas e no debate de ideias, e não em ações violentas que intimidam e ferem o processo eleitoral. Ele espera que as investigações avancem e que os responsáveis sejam devidamente punidos, enfatizando que a violência política não pode ser tolerada.

APURAÇÃO

A ação criminosa contra o comitê de Romerinho acende um alerta sobre o clima de tensão que tem marcado o cenário político em Quijingue. O uso de atos violentos para intimidar adversários será alvo de apuração policial.

O candidato também reforçou seu compromisso em seguir com uma campanha limpa, baseada em propostas e no respeito aos princípios democráticos. O caso registrado na delegacia agora aguarda o início das investigações, que deverão esclarecer as circunstâncias e os autores do ataque. A Polícia Civil ainda não se manifestou sobre o caso.