Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ELEIÇÕES

Deputado Manuel Rocha confirma saída da Alba para nova missão

Parlamentar também fez um balanço sobre as eleições de 2026

Yuri Abreu, Cássio Moreira e Gabriela Araújo

Por Yuri Abreu, Cássio Moreira e Gabriela Araújo

15/01/2026 - 10:29 h
Deputado Manuel Rocha (União Brasil) na Lavagem do Bonfim
Deputado Manuel Rocha (União Brasil) na Lavagem do Bonfim -

O deputado estadual Manuel Rocha (União Brasil) confirmou na manhã desta quinta-feira, 15, que deixará a Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) para concorrer a uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Eu sou pré-candidato a deputado federal. O deputado [federal] Zé Rocha retira a candidatura, a gente está trabalhando para herdar essa base política dele e ampliar os espaços no nosso estado”, disse ele ao Portal A TARDE.

Tudo sobre Eleições em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

O parlamentar é um dos políticos que participa do tradicional cortejo cívico da Lavagem do Bonfim, que inicia na Basílica da Igreja da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, em Salvador, em direção à Colina Sagrada.

Ao comentar sobre o cenário eleitoral, o parlamentar seguiu a mesma linha do prefeito de Salvador, Bruno Reis (União), e diz que vê o embate como um ambiente “bem acirrado”.

“A gente vê uma disputa bem acirrada e polarizada como em 2022, mas, eu acredito no sentimento de mudança da população [...]”, afirmou o deputado.

Leia Também:

João Roma evita cravar apoio a Neto, mas diz que conversas avançam
Eleições: Bruno Reis avalia 2026 como “mais acirrado” e fala sobre fé
ACM Neto participa da Lavagem do Bonfim e fala sobre futuro da Bahia

Durante a conversa, Rocha ainda confirmou o presidente do PL na Bahia, João Roma, como candidato ao Senado do grupo netista, e comentou sobre o imbróglio envolvendo o PT e o senador Angelo Coronel, em meio a pré-definição da chapa puro-sangue, apenas com os ex-governadores: Jaques Wagner e Rui Costa.

“A política é soma. A gente já está com o pré-candidato ao Senado definido que é o senador João Roma. E estamos esperando esse imbróglio ser desenrolado do lado de cá, se o [Angelo] Coronel não tiver a vaga, a gente está de braços apertados aqui”, concluiu.

João Roma evita cravar apoio a Neto, mas diz que conversas avançam

Especulado como pré-candidato ao Senado, João Roma (PL), evitou cravar prazo para anunciar apoio ao ex-prefeito de Salvador, ACM Neto (União Brasil), mas afirmou que as conversas com o grupo netista “estão evoluídas”.

“Dizem que quem tem prazo não tem pressa. Nós temos um período até o dia 4 de abril, que é o prazo de desincompatibilização dos cargos, eu acho que isso será uma data emblemática”, iniciou o presidente do PL baiano, e complementou:

“A tendência é que nós [vamos] marchar juntos. Não há perto, não há fixação por cargo ou espaço, o que queremos, sim, é oferecer uma proposta para os baianos para que a gente possa melhorar o futuro da nossa Bahia”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Alba Câmara dos Deputados lavagem do bonfim

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado Manuel Rocha (União Brasil) na Lavagem do Bonfim
Play

Geraldo Júnior reflete sobre chapa majoritária: "Sempre soube esperar"

Deputado Manuel Rocha (União Brasil) na Lavagem do Bonfim
Play

Bruno vai buscar unir oposição após anúncio de Flávio Bolsonaro

Deputado Manuel Rocha (União Brasil) na Lavagem do Bonfim
Play

Ministro do TSE adia julgamento do processo de Jânio Natal

Deputado Manuel Rocha (União Brasil) na Lavagem do Bonfim
Play

Em medida inédita, SSP testa drones para segurança no 2° turno

x