Desenvolvimento econômico: conheça as propostas dos candidatos ao governo da Bahia

O desenvolvimento econômico da Bahia para os próximos anos é um dos grandes desafios para quem assumir o Palácio de Ondina a partir de janeiro de 2027. O tema aparece como prioridade entre os principais candidatos ao governo da Bahia para as eleições de outubro deste ano.

O portal A TARDE segue a linha das matérias anteriores e apresenta as propostas de Jerônimo Rodrigues (PT), ACM Neto (União Brasil) e Ronaldo Mansur (Psol), principais nomes da disputa eleitoral, voltadas para o avanço econômico, todas registradas em seus respectivos planos de governo na Justiça Eleitoral.

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Jerônimo Rodrigues foca em desenvolvimento com sustentabilidade

Candidato à reeleição, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) aposta no desenvolvimento econômico baseado nos pilares “sustentabilidade, equidade e justiça social”, explicados nos seguintes tópicos:

Indústria, mineração, comércio e bens

Infraestrutura, logística e mobilidade

Rodovias estaduais e federal

Trabalho, geração de emprego e renda

Economia solidária

No plano de governo registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o gestor defende um programa de interiorização do setor industrial, intervenção nas rodovias estaduais e federais, fortalecimento do comércio local e potencialização do complexo industrial da reciclagem.

“A emergência climática reforça a necessidade de conciliar desenvolvimento econômico, preservação ambiental e qualidade de vida. A Bahia reúne condições para liderar um novo modelo de desenvolvimento sustentável no Brasil, ampliando a produção de energias renováveis, protegendo seus biomas, fortalecendo a segurança hídrica e impulsionando uma economia de baixo carbono”, diz trecho do documento apresentado à Justiça Eleitoral.

O candidato ainda propõe ações voltadas para o avanço da chamada “economia solidária”, assim como a ampliação de da cobertura de programas de qualificação profissional nos 27 territórios de identidade da Bahia.

Pontos do plano de governo de Jerônimo Rodrigues

Interiorização do setor industrial

Inserção soberana da Bahia nas cadeias de valor de terras raras e mineração

Potencializar complexo industrial da reciclagem

Atualizar o marco legal de alienação de áreas nos distritos industriais

Fortalecimento do comércio local

Fortalecimento do Desenbahia

Geração de energia com fontes renováveis

Implantação de plantas industriais para produção de hidrogênio de baixo carbono

Pavimentação e recuperação de rodovias estaduais e federais

Fortalecimento de ações de intermediação de mão de obra

Ampliar cobertura de programas de qualificação profissional

Ações de expansão da economia solidária

“Os avanços dos últimos anos criaram bases para um novo ciclo de crescimento, mas os desafios históricos exigem ampliar a competitividade e consolidar um modelo capaz de gerar oportunidades em todas as regiões. Para isso, a atuação integrada do Estado, em parceria com o Governo Federal, municípios, setor produtivo, universidades, instituições de pesquisa e sociedade civil reafirma que desenvolvimento econômico também é uma política de cuidado: cuidar das pessoas por meio do trabalho, da renda, da inclusão e da sustentabilidade”, diz outro ponto do programa de governo do candidato petista.

ACM Neto aposta em secretaria voltada para investimentos

Candidato da oposição ao Executivo estadual, ACM Neto (União Brasil) também trata de desenvolvimento econômico em seu plano de governo. No documento, o ex-prefeito de Salvador traz eixos baseados no fortalecimento do capital humano, mas com propostas também voltadas para o avanço tecnológico.

Eixos do plano de governo de ACM Neto

Capital humano

Capital tecnológico

Capital financeiro

Capital social

Capital institucional

Capital físico

No seu programa de governo, Neto também propõe a criação da Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos, que terá como objetivo principal a atração de capital privado.

A nova pasta, que será gerida por um quadro técnico em um eventual governo, segundo ACM Neto, terá vinculação com a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia da Bahia (Agerba) e com a Agência Reguladora de Saneamento Básico do Estado da Bahia (Agersa).

"A criação da SPI estará voltada para a modernização da gestão pública pautada na atração de capital privado, tendo em vista a necessidade imperiosa de elevar a capacidade de investimento do Estado. A iniciativa ganha maior expressão diante da recente Reforma Tributária que limitou drasticamente a capacidade dos Estados de atrair investimentos através de incentivos fiscais", diz trecho do plano de governo.

O candidato ainda apresenta um plano estratégico industrial, industrialização do agronegócio, reforma do Desenvolve e uma cadeira de transição energética focada em Camaçari, onde se encontra o Polo Petroquímico.

Pontos do plano de governo de ACM Neto

Plano estratégico industrial

Revitalização dos distritos industriais

Inovação industrial

Interiorização do comércio

Plataforma Estadual de Conexões Empresariais

Ronaldo Mansur quer fortalecer indústria do turismo

Candidato do Psol ao governo do estado, Ronaldo Mansur (Psol) defende a retomada da indústria do turismo como pilar essencial do desenvolvimento econômico no estado, valorizando também o setor cultural.

Principais pontos do plano de governo de Ronaldo Mansur

Retomada da indústria do turismo

Valorização de cultura

Estímulo de investimentos em infraestrutura turística

Combate às desigualdades regionais

“Retomar a indústria do turismo, fonte de geração de empregos, por meio da valorização da cultura, do patrimônio histórico e do ecoturismo. Estimular investimentos em infraestrutura turística, qualificação dos trabalhadores e das empresas do segmento. Combater as desigualdades regionais, fortalecendo o desenvolvimento das regiões e estimulando experiências de cooperação e organização territorial”, diz trecho do plano de governo de Ronaldo Mansur.

Candidatos ao governo da Bahia

Ao todo, seis partidos apresentaram sete candidaturas ao governo da Bahia. O Democracia Cristã (DC) enfrenta um impasse com dois nomes registrados na Justiça Eleitoral.

José Estevão e Ariel Capistrano disputam o espaço dentro da sigla. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ainda não deliberou sobre o tema.

Candidatos ao governo da Bahia