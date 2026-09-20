Eleições 2026: mais de mil candidaturas estão indeferidas pelo TSE

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O primeiro turno das Eleições 2026 será realizado em 4 de outubro, quando eleitores de todo o país escolherão candidatos para seis cargos. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 1.101 candidaturas de titulares constavam como indeferidas até as 17h no sábado, 19.



Desse total, mais de 800 ainda estavam dentro do prazo para recurso.

Além dos titulares, 74 candidaturas de suplentes também apareciam como indeferidas nos sistemas da Justiça Eleitoral.

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Situação das candidaturas

De acordo com a base do TSE, o cenário das candidaturas registradas até o período analisado era:

Deferidas: 18.835

Deferidas com recurso ou em prazo recursal: 166

Indeferidas: 361

Indeferidas com recurso ou em prazo recursal: 814

Renúncias: 698

Pendentes de julgamento: 99

Aguardando julgamento: 7

Canceladas: 4







DC e Democrata lideram número de indeferimentos

Considerando titulares e suplentes, o DC (Democracia Cristã) aparecia com o maior número de candidaturas indeferidas, com 175 registros. Em seguida estava o Democrata, com 157, e o Agir, com 142.

Os dados refletem a situação das candidaturas registrada pela Justiça Eleitoral até o horário informado e podem sofrer alterações conforme novos julgamentos e recursos sejam analisados.

Deputados concentram maior número de registros indeferidos

Entre os cargos, os maiores números de candidaturas indeferidas estavam entre os concorrentes às vagas do Legislativo:

Governador: 26

Vice-governador: 20

Senador: 31

Deputado federal: 484

Deputado estadual: 530

Uma candidatura pode ter mais de um motivo registrado para o indeferimento. Entre as razões estão o descumprimento de requisitos formais, a ausência de condições de elegibilidade e problemas relacionados à regularidade do partido, federação ou coligação.

Candidatura de Pablo Marçal foi indeferida

No dia 11 de setembro, o TSE indeferiu o registro da chapa formada por Pablo Marçal e Leonardo Avalanche, do PRTB, para a Presidência da República. Segundo o tribunal, a chapa não atendia aos requisitos legais para o registro.

Com a decisão, o TSE informou que atualmente há 12 candidaturas na disputa pela Presidência da República.

Quando serão as eleições?

O primeiro turno das Eleições 2026 acontece em 4 de outubro. Caso seja necessário, o segundo turno para presidente e governador será realizado em 25 de outubro. A votação ocorrerá das 8h às 17h, pelo horário de Brasília.