Filho de Bolsonaro aumenta patrimônio quatro vezes em apenas dois anos

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O "filho 04" do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Jair Renan, candidato a deputado federal pelo PL de Santa Catarina, aumentou o patrimônio em quatro vezes nos últimos dois anos, desde quando disputou as eleições para vereador em Balneário Camboriú, também no estado sulista.

Em 2024, ele informou ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) ter um total de bens no valor de R$ 42.069,79 — relacionado a depósito bancário em conta corrente no Brasil.

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Registro da candidatura de Jair Renan em 2024 - Foto: Reprodução/TSE

Nas urnas, ele acabou sendo o mais votado entre os eleitos, após receber 3.033 votos.

Aumento do patrimônio

Agora, em 2026, Jair Renan vai tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Desta vez, ao mesmo TSE, ele informou ter R$ 187.366,28 em bens — quatro vezes mais em relação a 2024.

Registro da candidatura de Jair Renan a deputado federal em 2026 - Foto: Reprodução/TSE

R$ 70 mil no Banco do Brasil;

R$ 52.365,78 na Caixa Econômica;

R$ 65 mil de um automóvel Volkswagen Jetta, ano/modelo 2025, que foi adquirido em janeiro de 2024.

Flávio Bolsonaro "previu" candidatura do irmão

Em fevereiro, o ainda pré-candidato Flávio Bolsonaro afirmou que o irmão mais novo, Jair Renan Bolsonaro (PL), vereador na cidade de Balneário Camboriú/SC, lançaria sua pré-candidatura a deputado federal.

Jair Renan Bolsonaro, filho 04 do ex-presidente Jair Bolsonaro - Foto: Joédson Alves/Agência Brasil

“Vai todo mundo ser pré-candidato a alguma coisa. Carlos é pré-candidato a senador lá em Santa Catarina, o Renan é pré-candidato a deputado federal também em Santa Catarina e o Eduardo está exilado lá fora […] A Michelle, ao que tudo indica, também é pré-candidata a senadora pelo Distrito Federal”, afirmou ele, na ocasião, em entrevista à Jovem Pan.

