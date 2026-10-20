Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

REDES SOCIAIS

Flávio Bolsonaro faz declaração inusitada durante live com influencer

Senador falou sobre a população LGBTQIA+ em vídeo no Instagram

Beatriz Rego
Por Beatriz Rego
Rico Melquiades (esq.) questiona Flávio Bolsonaro (dir.) em vídeo publicado no Instagram
Rico Melquiades (esq.) questiona Flávio Bolsonaro (dir.) em vídeo publicado no Instagram - Foto: Reprodução/ Instagram
Eleições 2026

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, fez uma declaração inusitada em vídeo publicado pelo influenciador Rico Melquiades . O conteúdo, que soma mais de 18 milhões de visualizações no Instagram, mostra o presidenciável afirmando que gays poderão “dar o caneco” caso ele seja eleito e negando que pretende perseguir homossexuais.

“Então, no seu governo, ninguém vai ficar sem poder dar o caneco?”, questionou o influenciador.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

“Pode dar à vontade”, respondeu Flávio.

Na sequência, o candidato afirmou que sua responsabilidade como presidente seria garantir a segurança dos brasileiros e que não pretende interferir na intimidade de ninguém.

“Eu tenho que garantir que você vai dar o seu caneco e não vai ser assaltado no caminho. Até você chegar no local onde você quer ser feliz”, declarou.

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Jerônimo Rodrigues detalha futuro da Bahia na A TARDE FM e A TARDE Play nesta quinta
Jerônimo Rodrigues detalha futuro da Bahia na A TARDE FM e A TARDE Play nesta quinta imagem

ÚLTIMA PASSAGEM

Lula encerra atos de campanha na Bahia com multidão em Juazeiro
Lula encerra atos de campanha na Bahia com multidão em Juazeiro imagem

POLÍTICA

André Mendonça relata ação de Lula sobre quebra de sigilo de candidatos
André Mendonça relata ação de Lula sobre quebra de sigilo de candidatos imagem

O senador completou afirmando que as leis seriam mantidas caso vença as eleições.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições 2026 Flávio Bolsonaro

Relacionadas

Mais lidas