Flávio Bolsonaro faz declaração inusitada durante live com influencer

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O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência da República, fez uma declaração inusitada em vídeo publicado pelo influenciador Rico Melquiades . O conteúdo, que soma mais de 18 milhões de visualizações no Instagram, mostra o presidenciável afirmando que gays poderão “dar o caneco” caso ele seja eleito e negando que pretende perseguir homossexuais.

“Então, no seu governo, ninguém vai ficar sem poder dar o caneco?”, questionou o influenciador.

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“Pode dar à vontade”, respondeu Flávio.

Na sequência, o candidato afirmou que sua responsabilidade como presidente seria garantir a segurança dos brasileiros e que não pretende interferir na intimidade de ninguém.

“Eu tenho que garantir que você vai dar o seu caneco e não vai ser assaltado no caminho. Até você chegar no local onde você quer ser feliz”, declarou.

O senador completou afirmando que as leis seriam mantidas caso vença as eleições.