Geraldo Jr. promete eleger número histórico de aliados na CMS

Geraldo Júnior durante sabatina do Grupo A TARDE - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Candidato do MDB à prefeitura de Salvador, Geraldo Júnior (MDB) prometeu, nesta quarta-feira, 18, eleger a maior bancada do seu grupo político na história da Câmara Municipal de Salvador, nas eleições de outubro. A declaração ocorreu durante sabatina promovida pelo Grupo A TARDE.

Geraldo Júnior afirmou que sua experiência à frente da Câmara pesa a seu favor no momento de estabeler o diálogo com os vereadores que hoje estão na base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), e disse que durante sua passagem pelo comando do legislativo, nunca tratou de forma diferente as bancadas governistas e de oposição.

"A política é a arte de ouvir, de estabelecer [...] Nunca fiz diferenciação de bancada ou de um bloco. Vou pegar essa experiência que trago e vamos governar Salvador. Vamos eleger a maior bancada que esse grupo político já teve na história", afirmou.