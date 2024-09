Girão é retirado à força de debate entre candidatos em Fortaleza

Candidato é obrigado a deixar debate - Foto: Reprodução \ Redes Sociais

O senador Eduardo Girão (Novo) foi retirado 'à força' do debate entre os candidatos a prefeito de Fortaleza, realizado nesta segunda-feira, 16, após o cumprimento de uma ordem judicial.

Candidato pelo Novo, partido que não tem a cota mínimo de cinco parlamentares no Congresso Nacional para que sua presença nos debates seja obrigatória, como prevê a legislação, o senador foi convidado para o encontro. A Justiça, entretanto, acatou um recurso do também candidato George Lima (Solidariedade).

Após ser comunicado pelo mediador do debate sobre a decisão da Justiça, Girão deixou o estúdio e protestou em publicação nas redes sociais.

"Quem é que tem medo do que a gente vai falar? Que amarras são essas que o PT, junto com o Solidariedade e o Psol, estão desde o início impondo pra que não me queiram nesse debate. Eu fico surpreso com isso no meio do debate, é um desrespeito com as pessoas que estão assistindo. A gente se prepara estuda, temos muito assunto para debater", disparou o senador.