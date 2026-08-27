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PROPAGANDA

Horário eleitoral começa nesta sexta, 28; veja programação

Veiculação segue até 1º de outubro, três dias antes do 1º turno das eleições

Anderson Ramos
Por
Propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta-feira, 28.
Propaganda eleitoral gratuita começa nesta sexta-feira, 28. - Foto: Reprodução | TSE
Eleições 2026

O horário eleitoral gratuito no rádio e na TV para o 1º turno das Eleições 2026 começa nesta sexta-feira, 28. A veiculação ocorre de segunda a sábado e segue até 1º de outubro, três dias antes do 1º turno das eleições, que será dia 4 de outubro.

A grade de veiculação inclui 50 minutos diários de propaganda em rede, divididos em dois blocos de 25 minutos no rádio e na televisão, além de 70 minutos destinados às inserções de 30 e 60 segundos, distribuídas ao longo da programação, entre 5h e meia-noite.

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A ordem de veiculação das propagandas em bloco, para os cargos de governador, senador, deputado federal e deputado estadual, foi definida em solenidade pública realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), no dia 20 de agosto, com a presença de representantes de partidos, coligações, federações, advogados e representantes de emissoras de rádio e TV, para elaboração do Plano de Mídia.

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Programação

A programação segue um sistema de rodízio. Às terças, quintas e sábados, serão veiculadas as propagandas de candidatas e candidatos ao cargo de presidente da República e deputado federal. Às segundas, quartas e sextas-feiras, será a vez das candidaturas aos cargos de senador, deputado estadual e governador.

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eleições 2026 horário eleitoral programação

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