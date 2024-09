"Ideologia não mata fome", diz Bruno sobre nacionalização da eleição

Bruno Reis fala sobre eleições municipais - Foto: Anderson Ramos | AG. A TARDE

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (União Brasil), voltou a minimizar, nesta sexta-feira, 20, o impacto do cenário político nacional na eleição municipal de outubro. Para o gestor e candidato à reeleição, a realidade da cidade será o fator principal a ser levado em consideração pelo eleitor na hora de escolher o voto.

"Eu sempre disse isso, que é uma escolha do povo de Salvador, a ideologia não vai matar fome de ninguém, não abrir restaurantes populares, não vai garantir remédios no posto, a merenda escolar, a aula integral. O que vai garantir é o trabalho do prefeito. As pessoas me conhecem, quatro anos atrás eu disse que independente de quem fosse governador e presidente, eu teria a melhor relação institucional possível, sempre colocaria os interesses da cidade acima de qualquer questão partidária", afirmou o prefeito.

Bruno Reis ainda reforçou que sua principal aliança política é com a população soteropolitana. Seus dois principais adversários na disputa, Geraldo Júnior (MDB) e Kleber Rosa (Psol), buscam a imagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para fortalecer suas candidaturas na capital baiana.

"Depois de quatro anos as pessoas me conhecem, e eu digo sempre, minha bandeira é o trabalho, e a minha aliança é com o povo de Salvador", disparou Bruno Reis, que participou da entrega Comenda 2 de Julho para a empresária Isabela Suarez, presidente da Fundação Baía Viva, na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba).

Sabatinado pelo Grupo A TARDE, na quinta, 19, Kleber Rosa foi questionado sobre a estratégia de vincular seu nome ao presidente Lula.

"A gente não pode ignorar isso. Então, isso, em alguma medida coloca por terra a tese de que as pessoas votaram em ACM Neto por ele ser de direita e Lula por ser de esquerda. Os eleitores foram convidados a se confundir", disse o candidato.