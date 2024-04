Janela partidária troca 14 vereadores de partido na CMS; veja mudanças | A TARDE

Com o fim da janela partidária, que permite aos vereadores trocarem de partidos sem acarretar na perda de mandato, encerrou no último sábado, 6, protagonizando uma verdadeira dança das cadeiras na Câmara Municipal de Salvador (CMS).

As mudanças, com vistas para a corrida eleitoral em outubro, busca atender aos anseios dos legisladores que almejam a recondução na Casa. Dos 43 vereadores, 14 mudaram de legenda para se adequarem ao pleito, sendo a maioria da base do prefeito Bruno Reis (União Brasil), um dos responsáveis pela equalização dos partidos.

Outros 29 edis permanecerão nas suas siglas. Confira as mudanças:

União Brasil

Com a maior bancada na Casa, a legenda captou o vereador Alberto Braga (ex-Republicanos), que ocupava a vaga de Luiz Carlos (Republicanos), ex-secretário municipal de Infraestrutura. Com o retorno de Luiz Carlos à cadeira, Braga sai de cena e volta para a suplência mesmo sendo filiado ao União.

Cátia Rodrigues, Claudio Tinoco, Duda Sanches, Kiki Bispo, Paulo Magalhães Júnior e Marcelle Moraes continuam na sigla, assim como Orlando Palhinha, que também voltou para a suplência.

Republicanos

A legenda, comandada a nível estadual pelo deputado federal Márcio Marinho, incorporou Alfredo Mangueira (ex-MDB) e Leandro Guerrilha (ex-PP).

Luiz Carlos, Júlio Santos e Ireuda Silva permanecem na legenda.

PDT

O PDT, por sua vez, agregou duas vereadoras à sigla, são elas: Roberta Caires (ex-PP) e Débora Santana (ex-Avante).

Dada como certa a saída de Anderson Ninho do PDT, após o fechamento da janela, a mudança não aconteceu e ele continua no ninho pedetista.

Podemos



Aliado do governador Jerônimo Rodrigues (PT), Randerson Leal deixou o PDT e migrou para o Podemos. A legenda, no entanto, perdeu todos os três vereadores que mantinha na Casa.

PP

O partido que perdeu três vereadores, um para o Republicanos, para o PDT e outro para o DC, ganhou apenas um: Sidninho. O estimado desejo do parlamentar em se filiar ao Cidadania não vingou e ele foi alocado para a legenda comandada por Cacá Leão, em Salvador.

George,o Gordinho da Favela, Maurício Trindade e Sandro Bahiense continuam na sigla.

PRD

O novo partido, sob o aval de Francisco Elde, contou apenas com a filiação de dois nomes: Dr. José Antônio (ex-PTB), que está na sigla devido à fusão, e Fábio Souza (ex-Solidariedade).

PMB

Átila do Congo optou por deixar o Patriota e se filiar ao PMB, sigla a qual comanda.

MDB

Com a queda do decano, Alfredo Mangueira do partido, abriu espaço para a entrada de Joceval Rodrigues (ex-Cidadania), que deixou a sigla em apoio à base de Jerônimo.

DC

Esta legenda conta com a filiação de três vereadores, são eles: Toinho Carolino (ex-Podemos), Marcelo Maia (ex-PMN), Ricardo Almeida (ex-PSC) e Sabá (ex-PP). A sigla não tinha representação na Casa.

Partidos que mantiveram os mesmos nomes

Federação PT-PCdoB e PV

PT: Arnando Lessa, Marta Rodrigues, Luiz Carlos Suíca e Tiago Ferreira.

PCdoB: Hélio Ferreira e Augusto Vasconcelos.

PV: André Fraga.

PSDB/Cidadania

Carlos Muniz, Cris Correia, Daniel Alves e Téo Sena. Cidadania fica sem um vereador na Casa, após o rearranjo partidário.

PL

Alexandre Aleluia e Isnard Araújo.

PSD

Edvaldo Brito.

PSOL

Laina Pretas por Salvador.