Jânio Natal ultrapassa despesas de campanha em Porto Seguro

Jânio Natal é candidato à reeleição em Porto Seguro - Foto: Divulgação | PMPS

O prefeito e candidato à reeleição em Porto Seguro, Jânio Natal (PL), ultrapassou o teto de R$ 384.806,91 de gastos em campanha, valor estipulado pela Justiça Eleitoral para despesas no município. O gestor atingiu R$ 745.535,50.

Os dados constam na plataforma DivulgaCand, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Jânio recebeu um total de R$ 1.113.200,00, sendo que R$ 720 mil foram enviados pelo diretório nacional do PL. Até o momento, o candidato ultrapassou o teto de despesas em R$ 360.728,59.

Jânio Natal também não recebeu doação de nenhum outro partido da sua coligação até o momento. As eleições acontecem no próximo domingo, 6, sem segundo turno no município.