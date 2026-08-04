Jerônimo celebra ações para o fortalecimento da indústria baiana

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) celebrou as ações de sua gestão no setor industrial durante o "Encontro com Pré-Candidatos ao Governo da Bahia 2026" no Teatro Sesc Casa do Comércio, em Salvador, nesta terça-feira, 4.

Segundo o chefe do Executivo baiano, as iniciativas do governo fortaeceram o setor produtivo do estado, tornado a indústria baiana mais competitiva no cenário nacional.

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“Nós temos feito um esforço fiscal muito grande para não coibir a evolução do setor produtivo, mas também dar conta dos investimentos e responsabilidades que o Estado tem. É uma compensação que fazemos. Todas as áreas e segmentos produtivos da Bahia têm abertura para apresentar suas demandas, para fortalecer o setor produtivo na Bahia, para que a concorrência de outro Estado não se estabeleça em detrimento de um protecionismo externo sobre nós. Então, o que nós temos feito é sempre de portas abertas, colhendo e tratando o ano inteiro”, disse o governador em conversa com a imprensa.

Na ocasião, Jerônimo também elogiou e destacou a importância da iniciativa das entidades que representam o setor privado.

“Os empresários precisam de segurança jurídica, política e econômica. Eu ouvi propostas muito boas de formação de mão de obra, de educação, dos centros industriais. O próprio setor produtivo apresentou um vídeo mostrando a grandeza dos dados que a Bahia vem apresentando. O que eu ouvi ali foi uma década de ganha”, ressaltou o governador.

O encontro é organizado pelas federações da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (FAEB), do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA), das Indústrias do Estado da Bahia (FIEB) e das Empresas de Transportes dos Estados da Bahia e Sergipe (Fetrabase).

Emprego pleno

Jerônimo também destacou que a Bahia alcançou a marca histórica de 3 milhões de trabalhadores com carteira assinada em 2025 e acumulou mais de 307 mil novos empregos formais entre janeiro de 2023 e junho de 2026.

O governador avaliou ainda que o aquecimento da economia já aumenta a demanda por mão de obra em setores estratégicos, como a construção civil e o agronegócio, o que reforça a importância de manter o ambiente favorável aos investimentos e à geração de empregos.