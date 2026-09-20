Jerônimo Rodrigues reúne multidão em comício em Rio Real

O governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues participou de um comício em Rio Real, no norte da Bahia, neste domingo, 20. Segundo informações divulgadas sobre o ato, mais de 10 mil pessoas acompanharam a mobilização pelas ruas do município.

Durante o evento, Jerônimo falou sobre as oportunidades conquistadas pelas famílias baianas ao longo das gerações e citou mudanças ocorridas no estado durante as gestões de Jaques Wagner e Rui Costa, além de ações realizadas em seu governo.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Jerônimo fala sobre oportunidades

Diante do público, o governador afirmou que a busca por uma vida melhor passa pela ampliação das oportunidades para a população. Ele também relembrou as dificuldades enfrentadas por gerações anteriores.

“Nós estamos aqui porque acreditamos e temos o sonho de viver uma vida melhor. Os nossos pais e os nossos avós não tiveram as oportunidades que nós temos hoje. Os nossos pais, os nossos avós e os nossos bisavós viveram momentos difíceis”, afirmou.

Jerônimo também relacionou a realização de ações no município à parceria entre o governo estadual e a administração local.

Comício de Jerônimo - Foto: Divulgação

Saúde e infraestrutura foram citadas

Entre as iniciativas mencionadas pelo governador durante o comício estão a reforma e ampliação do hospital municipal de Rio Real, a pavimentação de ruas e investimentos nas áreas de educação, abastecimento de água e desenvolvimento econômico.

“Já estamos aqui, ao seu lado, com a sua parceria, reformando e ampliando o hospital. Nós estamos aqui pavimentando ruas. Eu acompanho tudo. Por isso, a parceria que nós estamos fazendo aqui, na saúde, na educação, na infraestrutura, no abastecimento de água e nos investimentos em negócios, é possível porque vocês têm um prefeito, um vice-prefeito, vereadores, deputados e deputadas que olham por vocês”, declarou o candidato.

A agenda de Jerônimo neste domingo incluiu compromissos em outros municípios da região antes do comício em Rio Real, que estava previsto para encerrar a programação do dia.

Governador cita parceria com Lula

Ao final do discurso, Jerônimo agradeceu a presença da população e mencionou a relação entre as lideranças municipais, o governo estadual e o projeto político do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

“Isso aqui não é comício, é resposta. Resposta de um povo que viu o governo chegar onde antes só chegava promessa. Rio Real sabe quem construiu, sabe quem está construindo e sabe quem vai continuar. É junto com Lula que a Bahia mudou e é junto com Lula que vai mudar mais”, afirmou.