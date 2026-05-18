Joaquim Barbosa diz que só será candidato se tiver estrutura e apoio

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Ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. - Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa, afirmou que pretende disputar a Presidência da República neste ano, mas que a sua candidatura depende de uma série de condições.

Barbosa se filiou ao DC (Democracia Cristã) em abril e a divulgação, pela direção do partido, de que pretende lançá-lo candidato provocou uma turbulência na legenda.

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"Eu só seria candidato se forem preenchidas algumas condições", disse à colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. Uma delas, diz, é a aprovação do eleitorado à iniciativa. "Eu precisaria sentir boa receptividade", afirma ele.

A segunda condição é ter estrutura para fazer campanha", diz. "Caso o partido [DC] consiga estabelecer alianças com outras legendas que o permita ter tempo de TV e recursos, as condições estarão dadas", afirma o ex-ministro.

Racha

O anúncio da filiação e pré-candidato ao Palácio do Planalto não agradou uma parte do parcela do partido. Também pré-candidato, o ex-deputado federal Aldo Rebelo (DC) considerou o ato uma "afronta" e disse que se manterá na disputa.

Rebelo afirmou que irá à Justiça caso sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto seja de fato barrada pelo DC. "Se houver ameaça à minha pré-candidatura, nesta hipótese, a questão será judicializada. Se não, marchará para uma disputa tranquila e democrática na convenção", afirmou.

Presidente do diretório paulista, o ex-deputado Cândido Vaccarezza disse que Barbosa é "inapoiável" e que vai trabalhar contra a candidatura dele ao Palácio do Planalto.

Em resposta, o presidente nacional da legenda, João Caldas, afirmou que vai expulsar "sumariamente" quem for contra a candidatura e divulgou uma nota reafirmando a pré-candidatura de Barbosa.

O ex-ministro do STF, por sua vez, diz que "a escolha do candidato cabe ao partido. Só haverá candidaturas oficializadas, portanto, a partir de agosto, depois de realizada a convenção [do DC]".