Lula não garante ida a Camaçari, mas Caetano e PT-BA mantêm otimismo

Caetano foi a Brasília para reforçar convite a Lula para o 2º turno em Camaçari - Foto: Foto: Divulgação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) recebeu, na quinta-feira, 10, em Brasília, candidatos a prefeito de diversas cidades do país, todos da sua base de apoio. Com os prefeituráveis, ele conversou e fez gravações de vídeo, para uso na propaganda eleitoral gratuita e também nas redes sociais.

Dentre os convidados do chefe de Estado, estava Luiz Carlos Caetano (PT), candidato à prefeitura de Camaçari, que se encontra na disputa do segundo turno contra o vereador Flávio Matos (União Brasil), apoiado pelo atual prefeito Elinaldo Araújo (União Brasil).

Caetano reforçou a Lula um convite, já feito anteriormente pelo senador Jaques Wagner (PT-BA) e pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), de ir a Camaçari, para participar de um ato de campanha petista na cidade. A ideia é que o presidente da República desembarque em Salvador na próxima quinta-feira, 17, para um evento ligado à Educação e ao programa Pé de Meia. De lá, o líder iria para território camaçariense.

O Portal A TARDE apurou que, em conversa com Caetano, Lula não fechou as portas para a possibilidade de visitar Camaçari, mas sinalizou que ainda precisa encontrar uma data viável. A agenda presidencial, que terá uma viagem à Rússia entre os dias 21 e 25 de outubro, está apertada também pelas campanhas em cidades maiores do Brasil.

O presidente, por exemplo, foi a Fortaleza nesta sexta, 11, para um ato de campanha de Evandro Leitão (PT), e já garantiu que irá a outras cidades, como São Paulo, onde apoia Guilherme Boulos (PSOL); Belém, com Igor Normando (MDB); e Porto Alegre, de Maria do Rosário (PT).

Lula também chegou a garantir também uma ida a Cuiabá, onde Lúdio Cabral (PT) disputa o segundo turno. Entretanto, a agenda estaria passando por uma reavaliação. O receio é que a ida do presidente à capital do Mato Grosso, estado com forte rejeição à esquerda, possa prejudicar o desempenho do petista.

Conforme fontes do Portal A TARDE, a entrada de Camaçari na agenda presidencial, uma pauta que tem Wagner e Rui como padrinhos, dependeria desse espaço possivelmente aberto por Cuiabá. Por outro lado, a vinda à Bahia possui uma outra capital como adversária: Natal, com a candidatura de Natália Bonavides (PT).

Procurado para falar do assunto, Caetano confirmou o conteúdo de sua conversa com Lula e manteve o otimismo quanto a uma visita do presidente da República a Camaçari durante o segundo turno.

"Foi excelente a conversa com o presidente Lula. Tomamos café juntos e conversamos sobre a eleição. Ele tem a exata noção da importância de vencer em Camaçari e vai estar dedicado a isso. Vocês vão ver nos vídeos que ele gravou para a nossa campanha", contou Caetano ao Portal A TARDE.



"O presidente Lula deixou a possilidade [de vir a Camaçari] em aberto. Não garantiu, mas estou otimista. Ele deixou claro que sabe a importância de Camaçari para a Bahia e para o Brasil", complementou o petista.

O presidente estadual do PT, Éden Valadares, também demonstrou otimismo com a participação presidencial na campanha de Caetano em Camaçari, mas reafirmou ao Portal A TARDE que a vinda de Lula ainda não tem data.

Na avaliação dos petistas baianos, uma vitória de Caetano seria decisiva para dirimir as chances de ACM Neto (União Brasil) diante do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026. Para eles, a vinda de Lula seria um artifício importantíssimo do grupo para garantir a prefeitura de Camaçari. Com o segundo maior PIB (produto interno bruto) da Bahia, o município é tido decisivo política e economicamente para a disputa estadual.

Até o momento, a base de Jerônimo possui 309 das 417 prefeituras da Bahia, enquanto o grupo de ACM Neto conquistou 13 das 20 maiores cidades do estado.

A assessoria do presidente Lula foi questionada pelo Portal A TARDE sobre a agenda do líder petista neste segundo turno, mas só garantiu as idas de Lula a Fortaleza, Belém e São Paulo.