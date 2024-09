"Mais caro e sem passageiros", diz Geraldo Jr. sobre BRT de Salvador

Emedebista ainda citou os investimentos feitos pela atual gestão sobre o modal - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Um dos motes de campanha do candidato a prefeito de Salvador, Geraldo Jr. (MDB), são as críticas ao transporte público, que passa pela desativação das linhas de ônibus convencionais até a implantação do BRT. Seguindo a linha, nesta terça-feira, 18, o postulante voltou a falar sobre a circulação do modal recém-inaugurado pela prefeitura.

Durante sabatina do Grupo A TARDE, o emedebista considerou a linha de ônibus elétricos como a “mais cara” e citou o investimento feito pela atual gestão para a ativação da operação, concluída em abril de 2024, com o trecho B4.

“É o menor BRT do país e o mais caro. Foram R$ 1 bilhão investidos em uma área nobre da cidade. Não que as áreas nobres, não mereçam um modal como o BRT. Mas, nas grandes capitais, o BRT é planejado e arquitetado para áreas mais populosas”, disse o postulante.

Além disso, o ex-presidente da Câmara Municipal de Salvador (CMS) ainda criticou a falta de integração dos sistemas de transportes públicos com a adoção do novo modal e apresentou como solução o Veículo Leve sob Trilhos (VLT), que recebeu novos trilhos,na última segunda-feira, 16.

“Como não há linhas integrando o sistema. Não há passageiros. As estações estão fantasmas. [...]. O presidente Lula (PT) já garantiu, está no nosso programa de governo, um modal e um VLT, que vai conectar a cidade antiga, com as Cidades Baixa e Alta, vai ligar a Conceição da Península de Itapagipe”, destacou.

