Prefeitos deixam oposição e declaram apoio a Jerônimo

Os prefeitos de Araçás, Agamenon Coelho (União Brasil), e de Santaluz, Dr. Arismário (Avante), ambos ex-aliados do ex-prefeito de Salvador e pré-candidato ao Governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil), declararam nesta quinta-feira, 11, apoio à reeleição do governador Jerônimo Rodrigues (PT). As manifestações ocorreram durante agenda do governo estadual para anúncio de investimentos destinados aos municípios baianos.

Ao justificar o alinhamento com o chefe do Executivo estadual, Agamenon Coelho afirmou que Araçás voltou a ser contemplada com obras consideradas prioritárias para a cidade e atribuiu o resultado à parceria com o governo.

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“Hoje é um dia muito importante para muitos municípios da Bahia, especialmente para a Araçás, que está sendo contemplada, mais uma vez, com várias obras de grande necessidade do município. Quero agradecer ao governador Jerônimo, que vem nos ajudando muito, vem ajudando essa Bahia fortemente, e afirmar que estamos juntos nessa luta para, em breve, reelegê-lo para a Bahia crescer cada dia mais”, afirmou.

O prefeito de Santaluz, Dr. Arismário, também confirmou sua adesão à base governista e disse que a decisão foi tomada com foco nos interesses do município e na continuidade das ações do governo estadual.

“Entendemos que esse momento era uma decisão importante também para o nosso município e fizemos isso pensando na nossa cidade, no nosso povo. Com certeza, nosso objetivo é sempre fazer por aqueles que mais precisam em Santaluz, junto ao governador Jerônimo”, declarou.

Elogios de opositor

Membro do bloco de oposição na Bahia, o deputado federal Elmar Nascimento (União Brasil) teceu elogios ao governador Jerônimo Rodrigues, durante agenda no município de Itatim, nesta sexta-feira, 12.

Elmar, que chegou a ser sondado por integrantes da base governista nos últimos meses, afirmou ser necessário reconhecer avanços das gestões petistas no estado, e garantiu que sua campanha nas eleições de outubro será pautada no campo da ideia, sem ataques às realizações.

"Eu prefiro elogiar porque todo mundo tem defeitos e tem virtudes. São 20 anos de governo de vocês e eu não posso negar os legados e os avanços. Eu vou estar em outro palanque, mas nunca vou dizer que vocês não fizeram nada e não melhoraram o Estado. Vou falar sobre o princípio da democracia e alternância", disparou Elmar.