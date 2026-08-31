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PUNIÇÃO

Presidenciável tem propaganda suspensa e fica impedido de obter doação

Dias Toffoli identificou irregularidade na campanha de Wilson Grassi

Anderson Ramos
Por
Wilson Grassi, candidato à Presidência da República.
Wilson Grassi, candidato à Presidência da República. - Foto: Divulgação
Eleições 2026

A propaganda eleitoral do candidato à Presidência da República Wilson Grassi (Democrata) na internet foi suspensa, após decisão do ministro Dias Toffoli, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), proferida nesta segunda-feira, 31.

O ministro também determinou a suspensão dos repasses do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) e impediu a participação do candidato em debates na TV, rádio e podcasts.

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Segundo Toffoli, Grassi informou à Justiça Eleitoral oito perfis utilizados na campanha apenas 17 dias após o pedido de registro da candidatura.

Para o ministro, a irregularidade poderia favorecer o candidato na divulgação de conteúdos pelas plataformas. A legislação eleitoral determina que os endereços usados na campanha sejam informados no momento do registro.

A decisão vale até o julgamento definitivo do caso.

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‘Meu Botox, Minha Vida’

Wilson Grassi propõe criar o programa “Meu Botox, Minha Vida”, que ofereceria aplicações gratuitas de toxina botulínica para mulheres de baixa renda. Segundo o veterinário, a iniciativa teria como objetivo melhorar a autoestima e poderia ser financiada com parte da arrecadação de impostos sobre cosméticos ou com a redução de recursos destinados ao financiamento público de campanhas.

A proposta faz parte de um conjunto de ideias apresentadas por Grassi em entrevista à Folha de S.Paulo. O candidato afirma que algumas de suas propostas mais controversas não foram incluídas no programa oficial de governo por receio de resistência dentro do partido.

“Eu tenho muita proposta polêmica, mas que eu tenho certeza que vai melhorar o Brasil”, afirmou.

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Tags

Dias Toffoli eleições no Brasil Wilson Grassi

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