PSD desaprova quebra de acordo de Marão com PSB em Ilhéus; entenda

Marão (na esquerda) e Bebeto Galvão (na direita) - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O rompimento impulsionado pelo PSD com o PSB em Ilhéus, envolvendo o atual prefeito, Mário Alexandre, mais conhecido como Marão, e o vice Bebeto Galvão, não foi aprovado pelo partido do atual gestor do município, conforme informaram fontes ligadas a sigla em conversa com o Portal A TARDE.

O acordo entre os grupos começou nas eleições municipais de 2020, quando eles se uniram em uma aliança em que, na ocasião, Marão disputaria a prefeitura e a sucessão para 2024 seria uma indicação do PSB.



No entanto, segundo detalhou Bebeto, em conversa com o Grupo A TARDE, a promessa foi descumprida por parte de Marão, que indicou um candidato do PSD para o lugar que seria ocupado por um nome do PSB. “Quem deu o primeiro passo para o rompimento foi o próprio prefeito [Marão].”

“Havia um acordo de que a sucessão para 2024 o PSB teria a primazia de indicar a candidatura, sendo eu o candidato à sucessão, mas lamentavelmente, o período em que nós começamos a conversar, nós percebemos que havia uma mudança de conduta política por parte do prefeito e que o acordo patrocinado em 2020 não seria concretizado. [...] Tive uma conversa com ele decisiva, perguntando se ele manteria a palavra ou não, como ele disse que teria um outro candidato, portanto, mostrou-se inadimplente com a palavra e não me restou outro caminho senão construir a minha própria trajetória”, detalhou ao A TARDE na ocasião.

Ainda segundo interlocutores ligados ao PSD, havia o desejo e a expectativa de manter a aliança entre as legendas, porém, Marão teria por conta própria quebrado o combinado. Ainda de acordo com as fontes, a estratégica prematura pode ter empurrado Mário para sua própria cova.



“Ilhéus está difícil de ganhar. Adélia está forte lá. A oposição com Valderico Júnior também tem chances. A oposição sai de lá com pelo menos 30%. Se Bento tiver 20% e Adélia tiver 30%, vão brigar os dois. Como não tem segundo turno, Marão pode entregar a prefeitura de bandeja para a oposição”, reforçou as fontes.