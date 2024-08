“Quem deu o primeiro passo foi o prefeito”, diz Bebeto sobre rompimento com Marão

Vice-gestor falou sobre quebra de acordo entre partidos - Foto: Lais Rocha | A TARDE

O vice-prefeito de Ilhéus, Bebeto Galvão (PSB), detalhou, na manhã desta quarta-feira, 21, seu rompimento com o atual gestor do município. Segundo o ex-deputado federal, Mário Alexandre (PSD), mais conhecido como Marão, foi o responsável pela quebra da parceria.

“Quem deu o primeiro passo para o rompimento foi o próprio prefeito [Marão], na medida em que foi se aproximando do período de decisão sobre a construção das candidaturas”, iniciou, durante participação no programa Isso é Bahia, do A TARDE FM.



Bebeto explicou que nas eleições municipais de 2020, os partidos PSD e PSB estipularam um acordo, mas que este ano foi quebrado por Marão.



“Havia um acordo de que a sucessão para 2024 o PSB teria a primazia de indicar a candidatura, sendo eu o candidato à sucessão, mas lamentavelmente, o período em que nós começamos a conversar, nós percebemos que havia uma mudança de conduta política por parte do prefeito e que o acordo patrocinado em 2020 não seria concretizado. [...] Tive uma conversa com ele decisiva, perguntando se ele manteria a palavra ou não, como ele disse que teria um outro candidato, portanto, mostrou-se inadimplente com a palavra e não me restou outro caminho senão construir a minha própria trajetória”, declarou.

O vice-prefeito chegou a lançar a pré-candidatura à prefeitura de Ilhéus em maio, no entanto, em agosto optou por se retirar da briga pelo comando da gestão da cidade no pleito deste ano e passou a dar apoio à candidatura da petista Adélia Pinheiro.