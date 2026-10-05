Quase 1 milhão de brasileiros que vivem fora do país foram votar

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Quase 1 milhão de brasileiros que vivem fora do país foram às urnas no domingo, 4, para participar do primeiro turno das eleições de 2026.

No total, mais de 918 mil eleitores transferiram o título de eleitor para votar no exterior e escolher o presidente da República.

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Do total de eleitores brasileiros que vivem fora do país, 57% são mulheres e 43% são homens.

Maior parte concentrada nos Estados Unidos

O maior colégio eleitoral brasileiro fora do país fica nos Estados Unidos, que tem mais de 265 mil eleitores aptos a votar. Boston, Miami e Nova York são as cidades que concentram o maior número de brasileiros.

O cônsul-geral do Brasil em Nova York disse que o número de eleitores brasileiros na cidade aumentou 40% nos últimos quatro anos.

O crescimento é atribuído a diferentes fatores, entre eles o aumento da comunidade brasileira nos Estados Unidos desde a pandemia, a regularização da documentação de imigrantes diante de mudanças nas políticas migratórias e o aumento da saída de brasileiros para outros países.

“Há um movimento maior de ida de brasileiros para o mundo inteiro, então há uma tendência ao aumento em geral”, afirmou o cônsul.

Portugal na sequência

O segundo lugar entre os países com maior número de eleitores brasileiros é de Portugal. São cerca de 135 mil brasileiros aptos a votar no país, número 66% maior do que o registrado nas eleições de 2022.

Brasileiros votando em diferentes partes do mundo

A votação de brasileiros no exterior ocorreu em diferentes regiões do mundo, incluindo países da Ásia, do Oriente Médio e da América Latina.

Em Cingapura, na Ásia, e no Líbano, no Oriente Médio, brasileiros também participaram da votação.

Já na Argentina, houve grande movimento de eleitores brasileiros. Longas filas se formaram nos locais de votação, com tempo de espera de até duas horas.