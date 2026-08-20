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ELEIÇÕES 2026

Renan Santos diz ser contra diploma para jornalistas: "Não precisa"

Para o candidato à Presidência, jornalismo brasileiro está funcionando bem

Ane Catarine
Por
Imagem ilustrativa da imagem Renan Santos diz ser contra diploma para jornalistas: "Não precisa"
Foto: Divulgação
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), disse na quarta-feira, 19, ser contra a obrigatoriedade de diploma para o exercício da atividade de jornalista. De acordo com o presidenciável, o jornalismo brasileiro “não precisa de diploma para informar bem”.

"A forma que está hoje, está tudo bem. Grandes jornalistas hoje não têm diploma, sou contra essas hiperregulamentações para tudo. O jornalismo brasileiro está funcionando. Não se precisa de diploma para informar bem", disse Renan durante entrevista coletiva.

A declaração ocorre após os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino sugerirem que o Supremo Tribunal Federal (STF) revise a decisão de 2009 e volte a discutir a exigência de diploma de ensino superior para o exercício do jornalismo.

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Em sessão realizada na Primeira Turma do STF nesta semana, os magistrados sugeriram que o tribunal reavalie a dispensa da formação técnica diante das mudanças trazidas pelo avanço das redes sociais e do aumento da propagação de informações falsas.

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Entenda a decisão do Supremo

O STF decidiu, em 2009, que não é necessário ter diploma de curso superior em jornalismo para exercer a profissão.

No julgamento do Recurso Extraordinário 511.961, o plenário afastou, por 8 votos a 1, a exigência prevista no Decreto-Lei nº 972, de 1969.

A Corte entendeu que a norma não foi recepcionada pela Constituição de 1988 por representar uma restrição incompatível com as liberdades de expressão, informação e imprensa.

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diploma de jornalista eleições 2026 missão Renan Santos

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