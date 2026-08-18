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ELEIÇÕES 2026

Candidato à Presidência, Renan Santos chama fim da 6x1 de “maluquice"

Presidenciável também defendeu o fim da Justiça do Trabalho no Brasil

Ane Catarine
Por
O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão)
O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão) - Foto: Reprodução/Redes Sociais
Eleições 2026

O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), afirmou nesta terça-feira, 18, que acabar com a escala de trabalho 6x1 no Brasil é uma “maluquice” e defendeu o fim da Justiça do Trabalho no país.

“[O fim da 6x1] é uma maluquice. O Congresso Nacional está tomado por covardes. Isso vai ser quebradeira da economia. No meu governo, isso vai ser enterrado. Não vamos mais ouvir falar disso. E precisamos acabar com a Justiça do Trabalho”, disse o candidato.

As declarações foram dadas durante a participação de Renan no evento Encontro com Presidenciáveis: Diálogo pelo Futuro do Brasil, promovido pela União Nacional de Entidades do Comércio e Serviços (UNECS).

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Na ocasião, Renan também defendeu cortes anuais de R$ 200 bilhões nos gastos do governo federal, uma “reforma trabalhista decente”, uma nova reforma da Previdência e a desvinculação e desindexação de gastos públicos do salário mínimo.

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eleições 2026 escala 6x1 missão presidência da república Renan Santos

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