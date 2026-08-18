Renan Santos promete acabar com facções criminosas em um ano

O candidato à Presidência da República, Renan Santos (Missão), afirmou que, se for eleito nas eleições de outubro, vai acabar, em um ano, com as facções criminosas que atuam no Brasil.

Entre as propostas dele neste sentido está a realização de parcerias com outros países. O presidenciável disse ser "humilhante" o fato de os Estados Unidos classificarem as facções criminosas como terroristas. Ele avalia que o próprio Brasil deve agir contra os grupos criminosos, e não outra nação.

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"Nosso governo, nós vamos atuar de uma maneira muito dura porque nós temos um ano para destruir a vida desses caras. Esses caras estão tornando a vida dos brasileiros em um inferno e nós precisamos, em um ano, destruir as facções", afirmou ele ao SBT News.

"A gente tem que ter acordo de cooperação com os Estados Unidos, com a Holanda. Uso de inteligência [...] Aceito cooperação de toda sorte com os Estados Unidos ou de qualquer um. Agora, quem vai destruir o crime no Brasil tem que ser o Brasil. É uma questão de soberania", completou.

Renan já prometeu acabar com cidades brasileiras

O Brasil pode perder parte dos seus 5.569 nos próximos anos. A proposta de 'acabar' com parte das cidades por meio de fusões é de Renan Santos, candidato do partido Missão à presidência da República.

A ideia consta no plano de governo de Renan, candidato ao Planalto pela primeira vez, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo o postulante, que apresenta seu documento como "Livro Amarelo", as cidades terão que cumprir uma série de requisitos que serão estabelecidos em uma eventual gestão sua.

De acordo com o projeto, o objetivo é diminuir o número para 1.656 municípios, no que ele chama de 'Grande Consolidação Municipal'. Para alcançar tal meta, serão levados em consideração os seguintes eixos: