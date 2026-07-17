Republicanos Bahia faz reunião de alinhamento com pré-candidatos

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O Republicanos da Bahia realizou, na manhã desta sexta-feira, 17, uma reunião de alinhamento com os pré-candidatos de diversas regiões do estado no Auditório do Centro Empresarial Iguatemi, em Salvador.

Durante o encontro, foram abordados temas essenciais para quem disputará o pleito, como registro de candidatura, prestação de contas, campanha eleitoral e marketing digital. A iniciativa integra a estratégia da legenda para que todos estejam preparados para conduzir campanhas dentro da legislação e com eficiência.

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O presidente do Republicanos Salvador, Luiz Carlos, ressaltou a importância da participação dos pré-candidatos nesse processo de capacitação.

"Mais do que orientar sobre as regras eleitorais, estamos fortalecendo o nosso grupo, promovendo integração e preparando lideranças que representam os valores e o compromisso do nosso partido com a população", disse.

Apoio presidencial

O cenário sucessório para a Presidência da República segue em ritmo de banho-maria no Republicanos. Em declaração, nesta sexta-feira, 17, em evento na Casa do Comércio, o deputado federal Márcio Marinho (Republicanos-BA) freou as expectativas de uma definição imediata.

O parlamentar destacou que o momento exige prudência e que a cúpula nacional tem dialogado de forma constante sobre os rumos que vai tomar no plano federal.

Para Marinho, a ausência de uma decisão consolidada até o momento não reflete hesitação, mas sim um pragmatismo político adequado ao calendário eleitoral brasileiro.

O parlamentar baiano pontuou que o partido tem o relógio a seu favor, lembrando que as convenções partidárias — período em que as coligações são formalizadas juridicamente — ainda vão acontecer.

"Não tem nenhum tipo de afobação em relação ao que vai ser feito. Tudo tem seu tempo", ponderou o deputado.