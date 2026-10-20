Seu lugar de votação pode ter mudado no 2º turno; veja como consultar

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Antes de sair de casa para votar no segundo turno das eleições de 2026, no próximo domingo, 25, os eleitores devem conferir se o local de votação foi alterado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A consulta pode ser feita pelo aplicativo e-Título, pelo site do tribunal ou por outros canais de atendimento da Justiça Eleitoral.

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Até o momento, pelo menos 554 seções eleitorais em todo o país tiveram alterações entre o primeiro e o segundo turno.

A mudança anunciada na semana passada gerou preocupação e críticas nas redes sociais, principalmente entre eleitores que temem dificuldades para encontrar o novo endereço e chegar a tempo de votar.

Na Bahia, os eleitores voltarão às urnas para escolher o próximo presidente da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Como consultar o local de votação?

1. Pelo aplicativo e-Título

Disponível gratuitamente para celulares Android e iOS, o e-Título permite consultar os dados eleitorais e pode ser usado como documento de identificação na hora de votar, desde que tenha foto.

Para verificar o endereço:

Baixe o aplicativo e-Título na loja oficial do celular;

Acesse o aplicativo e informe os dados solicitados;

Selecione a opção “Onde Votar”;

Confira o endereço, a zona e a seção eleitoral.

O aplicativo também oferece outros serviços, como a justificativa de ausência às urnas.

2. Pelo site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral

A consulta também pode ser feita pela internet, sem precisar instalar um aplicativo, da seguinte forma:

Acesse o site do TSE ou do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) ;

; Entre na área “Autoatendimento Eleitoral”;

Selecione “Consultas” e, em seguida, “Onde votar”;

Preencha os dados solicitados, como número do título de eleitor ou CPF, data de nascimento e nome da mãe;

Consulte o endereço, a zona e a seção eleitoral.

A ferramenta também permite acessar outras informações sobre a situação do título e localizar o endereço da votação.

3. Pelo ChatVote

O TSE também disponibiliza o ChatVote, assistente virtual que utiliza inteligência artificial para responder a dúvidas dos eleitores.

Para acessá-lo, entre no site do TSE, localize o ícone do assistente no canto inferior direito da tela e digite sua pergunta.

4. Nos cartórios eleitorais ou por telefone

Quem estiver sem acesso à internet pode procurar o cartório eleitoral mais próximo para consultar os dados atualizados.

Outra opção é ligar para o Disque Eleitoral do TRE do estado. O número oficial pode ser consultado no site do respectivo tribunal.

Por que os locais de votação mudaram?

Segundo a Justiça Eleitoral, as alterações podem ocorrer por diferentes motivos, como reformas de última hora, melhorias de acessibilidade em prédios públicos e problemas causados por chuvas fortes.