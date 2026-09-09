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ELEIÇÕES NA BAHIA

Veja agenda dos candidatos ao governo nesta quarta-feira (9/9)

Entre os compromissos estão entrevistas à rádios e caminhadas em Salvador e interior

Yuri Abreu
Por
| Atualizada em
Veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta quarta-feira, 9
Veja agenda dos candidatos ao governo da Bahia para esta quarta-feira, 9 - Foto: Nelson Júnior | TSE
Eleições 2026

Os candidatos ao governo da Bahia dão sequência, nesta quarta-feira, 9, à agenda oficial de campanha na disputa por uma vaga ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas a rádios, além de caminhadas na capital baiana.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

  • Gravação de programa eleitoral

Tarde

  • 12h30 - Entrevista a uma rádio de Bom Jesus da Lapa
  • 13h05 - Entrevista a uma rádio de Teixeira de Freitas
  • 15h - Caminhada no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador
  • 17h - Plenária das Mulheres no Wet Eventos, em Salvador

ACM Neto (União)

Manhã

  • 8h - Entrevista à Rádio Metrópole FM

Tarde

  • Encontros com lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia

Noite

  • 19h - Comício em Barreiras

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CRISE

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Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

  • 8h - Entrevista à rádio Baiana FM

Tarde

  • 16h30 - Entrevista a um podcast

Noite

  • 18h50 - Entrevista à Band Bahia

Aroldo Félix (UP)

Tarde

  • 16h - Ato na Praça da Piedade, em Salvador

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

  • 9h - Reunião em Amélia Rodrigues

Tarde

  • 14h - Visita ao bairro do Lobato, em Salvador

Noite

  • 19h - Visita à Estrada das Barreiras, em Salvador
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ACM Neto eleições na Bahia Governo da Bahia Jerônimo Rodrigues Ronaldo Mansur

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