ELEIÇÕES NA BAHIA
Veja agenda dos candidatos ao governo nesta quarta-feira (9/9)
Entre os compromissos estão entrevistas à rádios e caminhadas em Salvador e interior
Por Yuri Abreu
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Os candidatos ao governo da Bahia dão sequência, nesta quarta-feira, 9, à agenda oficial de campanha na disputa por uma vaga ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas a rádios, além de caminhadas na capital baiana.
Confira:
Jerônimo Rodrigues (PT)
Manhã
- Gravação de programa eleitoral
Tarde
- 12h30 - Entrevista a uma rádio de Bom Jesus da Lapa
- 13h05 - Entrevista a uma rádio de Teixeira de Freitas
- 15h - Caminhada no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador
- 17h - Plenária das Mulheres no Wet Eventos, em Salvador
ACM Neto (União)
Manhã
- 8h - Entrevista à Rádio Metrópole FM
Tarde
- Encontros com lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia
Noite
- 19h - Comício em Barreiras
Leia Também:
Ronaldo Mansur (PSOL)
Manhã
- 8h - Entrevista à rádio Baiana FM
Tarde
- 16h30 - Entrevista a um podcast
Noite
- 18h50 - Entrevista à Band Bahia
Aroldo Félix (UP)
Tarde
- 16h - Ato na Praça da Piedade, em Salvador
Ariel Capistrano (DC)
Manhã
- 9h - Reunião em Amélia Rodrigues
Tarde
- 14h - Visita ao bairro do Lobato, em Salvador
Noite
- 19h - Visita à Estrada das Barreiras, em Salvador