Veja agenda dos candidatos ao governo nesta quarta-feira (9/9)

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Os candidatos ao governo da Bahia dão sequência, nesta quarta-feira, 9, à agenda oficial de campanha na disputa por uma vaga ao Palácio de Ondina nas eleições de outubro deste ano. Entre os compromissos dos postulantes estão entrevistas a rádios, além de caminhadas na capital baiana.

Confira:

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Jerônimo Rodrigues (PT)

Manhã

Gravação de programa eleitoral

Tarde

12h30 - Entrevista a uma rádio de Bom Jesus da Lapa

13h05 - Entrevista a uma rádio de Teixeira de Freitas

15h - Caminhada no bairro de Fazenda Coutos, em Salvador

17h - Plenária das Mulheres no Wet Eventos, em Salvador

ACM Neto (União)

Manhã

8h - Entrevista à Rádio Metrópole FM

Tarde

Encontros com lideranças políticas de diferentes regiões da Bahia

Noite

19h - Comício em Barreiras

Ronaldo Mansur (PSOL)

Manhã

8h - Entrevista à rádio Baiana FM

Tarde

16h30 - Entrevista a um podcast

Noite

18h50 - Entrevista à Band Bahia

Aroldo Félix (UP)

Tarde

16h - Ato na Praça da Piedade, em Salvador

Ariel Capistrano (DC)

Manhã

9h - Reunião em Amélia Rodrigues

Tarde

14h - Visita ao bairro do Lobato, em Salvador

Noite