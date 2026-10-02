Vorcaro e outros 170 presos poderão votar no 1° turno das eleições

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Os presídios do Distrito Federal terão 171 presos provisórios habilitados a votar no primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo, 4.

Entre eles estão pessoas envolvidas em casos que tiveram repercussão nacional, como o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

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O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto também formalizou o pedido para votar no Complexo Penitenciário da Papuda.

Ele foi alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que investigou descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Quem está preso pode votar?

A Constituição estabelece que a suspensão dos direitos políticos ocorre, entre outras hipóteses, quando há condenação criminal transitada em julgado.

Por isso, pessoas presas provisoriamente e sem condenação definitiva continuam aptas a votar, desde que cumpram os requisitos eleitorais.

É o caso de Vorcaro, que está preso preventivamente e teve o local de votação transferido para uma seção eleitoral instalada no sistema prisional.

Por outro lado, não poderão votar os presos que tiveram condenação definitiva e, portanto, estão com os direitos políticos suspensos.

Esse é o caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Onde estarão as urnas nos presídios?

Serão instaladas três seções eleitorais no sistema prisional do Distrito Federal.

Além dos presos habilitados, policiais e mesários que atuarão nos locais também poderão votar nas unidades. Ao todo, serão 233 eleitores aptos nas seções prisionais.

As urnas estarão nos seguintes locais:

Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda;

Penitenciária Feminina do Distrito Federal (Colmeia); e

Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O sistema socioeducativo também terá seções eleitorais. As urnas serão instaladas nas unidades de São Sebastião, Recanto das Emas, Planaltina e Brazlândia, onde 212 adolescentes internados estão habilitados a votar.