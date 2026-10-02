Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ELEIÇÕES

ELEIÇÕES 2026

Vorcaro e outros 170 presos poderão votar no 1° turno das eleições

Entenda as regras da Justiça Eleitoral para detentos no Brasil

Ane Catarine
Por
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro
O ex-banqueiro Daniel Vorcaro - Foto: Divulgação
Eleições 2026

Os presídios do Distrito Federal terão 171 presos provisórios habilitados a votar no primeiro turno das eleições de 2026, marcado para o próximo domingo, 4.

Entre eles estão pessoas envolvidas em casos que tiveram repercussão nacional, como o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e Antonio Carlos Camilo Antunes, conhecido como Careca do INSS.

Tudo sobre Eleições em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O ex-presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Alessandro Stefanutto também formalizou o pedido para votar no Complexo Penitenciário da Papuda.

Ele foi alvo da Operação Sem Desconto, da Polícia Federal (PF), que investigou descontos não autorizados em aposentadorias e pensões.

Quem está preso pode votar?

A Constituição estabelece que a suspensão dos direitos políticos ocorre, entre outras hipóteses, quando há condenação criminal transitada em julgado.

Por isso, pessoas presas provisoriamente e sem condenação definitiva continuam aptas a votar, desde que cumpram os requisitos eleitorais.

É o caso de Vorcaro, que está preso preventivamente e teve o local de votação transferido para uma seção eleitoral instalada no sistema prisional.

Por outro lado, não poderão votar os presos que tiveram condenação definitiva e, portanto, estão com os direitos políticos suspensos.

Esse é o caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Leia Também:

ELEIÇÕES 2026

Caso Master: entenda início da polêmica relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro
Caso Master: entenda início da polêmica relação de Flávio Bolsonaro com Vorcaro imagem

POLÍTICA

Candidatos do PL lideram gastos com anúncios contra Lula nas redes
Candidatos do PL lideram gastos com anúncios contra Lula nas redes imagem

ELEIÇÕES

Candidatos podem ser presos antes das eleições? Veja o que diz a lei
Candidatos podem ser presos antes das eleições? Veja o que diz a lei imagem

Onde estarão as urnas nos presídios?

Serão instaladas três seções eleitorais no sistema prisional do Distrito Federal.

Além dos presos habilitados, policiais e mesários que atuarão nos locais também poderão votar nas unidades. Ao todo, serão 233 eleitores aptos nas seções prisionais.

As urnas estarão nos seguintes locais:

  • Centro de Detenção Provisória (CDP), no Complexo Penitenciário da Papuda;
  • Penitenciária Feminina do Distrito Federal (Colmeia); e
  • Centro de Progressão Penitenciária (CPP), no Setor de Indústria e Abastecimento (SIA).

O sistema socioeducativo também terá seções eleitorais. As urnas serão instaladas nas unidades de São Sebastião, Recanto das Emas, Planaltina e Brazlândia, onde 212 adolescentes internados estão habilitados a votar.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

eleições no Brasil presos Vorcaro

Relacionadas

Mais lidas