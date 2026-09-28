Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > EM PAUTA

EM PAUTA

Acesso à medicação transforma o tratamento e a qualidade de vida na doença falciforme

Descubra mitos e verdades sobre doenças

Claudia Lessa
Por Claudia Lessa
Centro Estadual de Doença Falciforme e Sesab realizam Censo para mapear o perfil dos pacientes na Bahia
Centro Estadual de Doença Falciforme e Sesab realizam Censo para mapear o perfil dos pacientes na Bahia - Foto: Amanda Ercília/GOVBA

Com mais de 110 anos de descoberta, a doença falciforme (popularmente chamada de anemia falciforme) é uma das enfermidades que estão no radar de profissionais da área da Saúde, a exemplo da médica hematologista Jamile Nicanor, do Hospital Professor Edgard Santos, em Salvador.

De acordo com a médica, um grande impacto sobre o tratamento da doença falciforme é o acesso à medicação chamada hidroxiuréia, que funciona como importante modificadora das condições da pessoa com a enfermidade.

“Temos, no Brasil, políticas públicas que vêm sendo implementadas e que buscam melhorias na assistência às pessoas com a doença, levando a elas qualidade de vida”, ressalta. O último Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) da Doença Falciforme do Ministério da Saúde, destaca a médica, traz um avanço significativo quando traz a hidroxiuréia como medicamento principal no tratamento.

“As pessoas não ficam mais esperando que tenham complicações para que seja indicado o uso dele, que chega de forma precoce para crianças, melhorando sua qualidade de vida.”

Tudo sobre Em Pauta em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

O PCDT da doença falciforme, acrescenta a Dra. Jamile, também traz o uso do ácido fólico e mostra a importância da imunização e da prevenção de infecções com o uso da penicilina profilática, entre outros pontos.

“Já quando falamos de evolução do tratamento, temos o transplante de medula óssea, que é uma medida curativa para a doença e que, antes, era somente aparentado com o doador irmão, o que é muito difícil você ter um que seja compatível e que não tenha a doença no traço falciforme”, relata, destacando que essa doença genética é a mais prevalente no mundo e com alta prevalência na Bahia, porque o gene tem uma origem africana e veio junto com as pessoas escravizadas e oriundas da África.

Hoje, acrescenta a médica, existem outras modalidades de transplante, como o haploidêntico, no qual o pai ou a mãe pode ser doador e isso veio com segurança trazer uma alternativa importante para o tratamento dessas pessoas.

“Existe, ainda, a terapia gênica, para a qual o custo ainda é impeditivo, mas a gente sabe que diversos estudos estão sendo feitos, inclusive existem estudos pré-clínicos e clínicos que estão sendo trazidos para cá visando, justamente, diminuir o custo dessa terapêutica e torná-la possível para as pessoas com doença falciforme.”

Por outro lado, acrescenta a Dra. Jamile, muitos estudos foram feitos, tendo como base-modelo genético a doença falciforme, porém pouco foi entregue de avanços para as pessoas atingidas pela doença.

“Percebemos isso quando falamos sobre a própria ONU (Organização das Nações Unidas) estabelecer o Dia Mundial de Conscientização sobre a Doença Falciforme, evidenciando que que existe uma invisibilidade da doença e das pessoas com a doença falciforme”, afirma.

Leia Também:

EM PAUTA

Futuro da Saúde na Bahia é tema de nova edição do Em Pauta, do Grupo A TARDE
Futuro da Saúde na Bahia é tema de nova edição do Em Pauta, do Grupo A TARDE imagem

SAÚDE EM PAUTA

Aumento de câncer colorretal na população mais jovem acende alerta entre médicos
Aumento de câncer colorretal na população mais jovem acende alerta entre médicos imagem

EM PAUTA

O 'segundo cérebro': como a saúde do intestino impacta diretamente a mente e o humor
O 'segundo cérebro': como a saúde do intestino impacta diretamente a mente e o humor imagem

Nova terapia para hemofilia

Distúrbio genético e hereditário que prejudica a coagulação do sangue, a hemofilia deixou de contar somente com a terapia de reposição de fator Rh proteína encontrada na superfície dos glóbulos vermelhos) para ganhar, também, a chamada terapia de rebalanço sanguíneo, que busca restaurar o equilíbrio natural entre as proteínas que promovem e as que impedem a coagulação do sangue.

“Nesta terapia, não é o fator deficiente que vai ser reposto. O tratamento visa equilibrar os diversos fatores da coagulação que formam a famosa cascata de coagulação, levando a hemostasia ao controle do sangramento”, explica a médica.

As políticas públicas voltadas à hemofilia de acesso a esses tratamentos, ressalta, são fundamentais para garantir uma maior qualidade de vida aos hemofílicos.

“Nos últimos anos chama muita atenção que, antigamente, a terapia era exclusivamente venosa. Então, os pacientes tinham que ter múltiplas pulsões na veia para se tratar e, hoje, a gente tem terapias que são subcutâneas, com apenas uma picadinha na barriga uma vez por semana, por mês ou a depender do tratamento que seja utilizado. Isso traz conforto e qualidade de vida para essas pessoas.”

Mitos x verdades das doenças

Diagnósticos e tratamentos podem ser prejudicados por conta de mitos enraizados relacionados a doenças como Alzheimer, Diabetes Tipo 2, Tuberculose, câncer de mama, anemia falciforme e HIV.

DOENÇA DE ALZHEIMER

  • Mito: o esquecimento é uma consequência normal e inevitável do envelhecimento.
  • Verdade: pequenos esquecimentos ocasionais ocorrem, mas a perda significativa de memória que afeta a rotina diária é um sinal de doença e não faz parte do envelhecimento saudável.
  • Mito: afeta exclusivamente pessoas idosas.
  • Verdade: embora o envelhecimento seja o maior fator de risco, existe o Alzheimer precoce, que pode acometer indivíduos com menos de 60 anos.
  • Mito: exercício físico é perigoso ou não serve para quem já tem Alzheimer, a não ser que seja uma caminhada ou um outro aeróbico leve.
  • Verdade: hábitos de vida saudáveis ajudam a proteger o cérebro, como prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e atividades cognitivas, auxiliando a construção de reserva cognitiva, retardando sintomas. Estudos mostram exercícios com peso, como a musculação, ajudam a diminuir o hormônio do estresse e protegem os neurônios.

Fonte: Dra. Roberta Kauark, médica neurologista do Hupes-UFBA/HU Brasil

Rede de apoio e tratamento a portadores de Alzheimer e outras demências
Rede de apoio e tratamento a portadores de Alzheimer e outras demências - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

DOENÇA FALCIFORME

  • Mito: a doença falciforme tem cura.
  • Verdade: de modo geral, a doença não tem cura, pois é uma condição genética. A cura existe apenas em casos específicos, por meio do transplante de medula óssea, procedimento complexo e indicado para pacientes selecionados. O tratamento contínuo visa controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida.
  • Mito: a doença falciforme é contagiosa.
  • Verdade: por ser uma alteração genética no DNA herdada dos pais, ela não é transmitida pelo ar, pelo sangue, por alimentos ou pelo convívio social.
  • Mito: a doença só pode ser descoberta na idade adulta, se houver sintomas graves.
  • Verdade: deve ser diagnosticada precocemente pelo teste do pezinho. Porém, caso não tenha sido realizado e a pessoal possua histórico familiar de doença falciforme ou a mulher tenha sintomas da doença na gravidez ou antes de engravidar, pode ser realizada a eletroforese de hemoglobina, sendo importante a orientação de um profissional qualificado para esse diagnóstico
  • Mito: um hemograma comum é suficiente para confirmar a doença.
  • Verdade: o hemograma mostra apenas a queda de hemoglobina, sendo obrigatório realizar o exame de eletroforese de hemoglobina para identificar a alteração na hemoglobina.
  • Mito: quem tem o traço falciforme desenvolve a doença.
  • Verdade: quem herda apenas uma cópia alterada do gene possui o traço falciforme, mas geralmente não apresenta os sintomas graves da anemia, embora possa transmitir o gene para os filhos.
  • Mito: mulher com doença falciforme não pode engravidar.
  • Verdade: pode engravidar, mas é uma gestação de alto risco, que exige acompanhamento especializado multidisciplinar (hematologia e obstetrícia) para garantir a segurança da mãe e do bebê.

Fonte: Dra. Jamile Nicanor, médica hematologista do Hupes / HU Brasil.

Imagem ilustrativa da imagem Acesso à medicação transforma o tratamento e a qualidade de vida na doença falciforme
Foto: Jefferson Peixoto / Secom PMS

HEMOFILIA

  • Mito: pessoas com hemofilia sangram mais rápido do que as outras.
  • Verdade: elas apresentam maior risco de terem sangramento mesmo em situações simples, devido a diminuição dos fatores de coagulação.
  • Mito: um pequeno corte pode fazer a pessoa sangrar até morrer.
  • Verdade: cortes superficiais e pequenos arranhões, geralmente, param de sangrar sozinhos ou com alguns cuidados. O maior perigo está em sangramentos internos, como nas articulações e músculos ou na cabeça.
  • Mito: a doença afeta apenas pessoas do sexo masculino.
  • Verdade: embora seja mais comum em homens (por ser uma alteração genética no Cromossomo X), mulheres também podem apresentar a condição em casos raros (como a filha de um pai hemofílico com uma mãe portadora).
  • Mito: a hemofilia é sempre um distúrbio genético e hereditário.
  • Verdade: a grande maioria dos casos é congênita e hereditária, mas também existem os casos "de novo", sem antecedentes familiares de hemofilia e hemofilia adquirida, que é uma doença autoimune rara que pode surgir em qualquer idade, sem histórico familiar.
  • Mito: a intensidade da doença é igual em todos os pacientes.
  • Verdade: a hemofilia pode ser classificada como leve, moderada ou grave, dependendo da quantidade de fator de coagulação presente no sangue do paciente. características individuais também implicam na intensidade dos sintomas.
  • Mito: o tratamento com reposição de fatores não melhora a qualidade de vida.
  • Verdade: com os tratamentos modernos de reposição e terapias avançadas, é possível controlar os episódios hemorrágicos e permitir que os pacientes tenham uma rotina ativa e segura.

Fonte: Dra. Jamile Nicanor, médica hematologista do Hupes / HU Brasil.

CÂNCER DE MAMA

  • Mito: desodorantes antitranspirantes, sutiãs apertados ou traumas na mama causam câncer.
  • Verdade: Não há evidências científicas consistentes de que o uso de antitranspirantes, sutiã (inclusive com bojo ou aro) ou traumas na mama aumentem o risco de câncer de mama.
  • Mito: o câncer de mama só surge em quem tem histórico familiar da doença.
  • Verdade: A maioria dos casos de câncer de mama ocorre em mulheres sem predisposição genética hereditária conhecida. Estima-se que cerca de 5% a 10% dos casos estejam relacionados a fatores genéticos hereditários.
  • Mito: homens não têm câncer de mama.
  • Verdade: Homens também podem desenvolver câncer de mama. A doença é rara nessa população e representa, aproximadamente, 1% dos casos.
  • Mito: amamentação não tem relação com o câncer de mama.
  • Verdade: amamentação é considerada um fator de proteção contra o câncer de mama. Estudos mostram que, de modo geral, quanto maior o tempo total de amamentação ao longo da vida, maior a redução do risco

Fonte: Dra. Gisele Almeida, médica mastologista da Maternidade Climério de Oliveira (MCO-UFBA/HU Brasil).

Imagem ilustrativa da imagem Acesso à medicação transforma o tratamento e a qualidade de vida na doença falciforme
Foto: Leonardo Rattes / Saúde GovBA

TUBERCULOSE

  • Mito: é uma doença do passado e já foi erradicada.
  • Verdade: continua sendo um grave problema de saúde pública mundial e uma das doenças infecciosas que mais mata no mundo.
  • Mito: é transmitida por talheres, copos, roupas ou compartilhamento de objetos.
  • Verdade: a transmissão ocorre, exclusivamente, por via aérea através da inalação de gotículas eliminadas pela fala, espirro ou tosse de uma pessoa doente sem tratamento.
  • Mito: a doença é incurável, apenas se acomoda no organismo
  • Verdade: tem cura e o tratamento habitual dura seis meses, sendo feito pelo SUS e gratuito.

Fonte: Dr. Carlos Brites, pesquisador do Hupes-UFBA/ HU Brasil e professor titular de Infectologia da UFBA.

Imagem ilustrativa da imagem Acesso à medicação transforma o tratamento e a qualidade de vida na doença falciforme
Foto: Felipe Iruatã / Ag. A Tarde

MALÁRIA

  • Mito: a doença passa de pessoa para pessoa pelo contato direto.
  • Verdade: malária não é contagiosa; a transmissão principal ocorre exclusivamente pela picada do mosquito vetor. Formas raras incluem transfusão de sangue contaminado, compartilhamento de seringas ou da mãe para o feto na gravidez.
  • Mito: malária só existe na Região Norte do Brasil.
  • Verdade: embora mais de 99% dos casos brasileiros se concentrem na Região Amazônica (que inclui estados como Pará, Amazonas, Acre, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, Tocantins e Maranhão), a transmissão pode acontecer em qualquer lugar onde exista o mosquito Anopheles e o parasita circulante.
  • Mito: a febre da malária sempre acontece de 2 em 2 ou 3 em 3 dias.
  • Verdade: esse é um padrão clássico descrito nos livros, mas nem todo paciente apresenta essa regularidade exata. Muitas vezes, os sintomas iniciais se parecem com os de uma gripe forte, com febre irregular, cansaço e dor de cabeça.
  • Mito: o tratamento da malária não é fornecido pelo SUS.
  • Verdade: O diagnóstico e os medicamentos antimaláricos são distribuídos exclusivamente e de forma gratuita pelo SUS.
  • Mito: a malária tem cura, mesmo se tratada.
  • Verdade: quando o diagnóstico é feito precocemente por meio de exame específico (como a gota espessa) e o paciente segue todas as orientações médicas e o ciclo completo de comprimidos, a cura é garantida.
  • Mito: malária não causa morte.
  • Verdade: se não for diagnosticada e tratada a tempo, especialmente a infecção causada pelo Plasmodium falciparum, a doença pode evoluir para formas graves, atingir o cérebro (malária cerebral), causar falência de órgãos e levar ao óbito.
  • Mito: antibióticos comuns curam a malária.
  • Verdade: como a malária é provocada por um parasita (protozoário) e não por bactérias, os antibióticos comuns não funcionam. O tratamento exige medicamentos antimaláricos específicos para cada espécie do parasita.

Fonte: Dr. Carlos Brites, pesquisador do Hupes-UFBA/ HU Brasil e professor titular de Infectologia da UFBA.

HIV / AIDS

  • Mito: HIV e AIDS são exatamente a mesma coisa.
  • Verdade: o HIV é o vírus da imunodeficiência humana. A AIDS é o estágio avançado da infecção, que ocorre quando o sistema imunológico está severamente comprometido e surgem doenças oportunistas. Uma pessoa que vive com HIV e faz o tratamento pode nunca desenvolver AIDS.
  • Mito: o vírus pode ser transmitido pelo beijo, abraço, suor ou compartilhamento de piscinas.
  • Verdade: o vírus é transmitido apenas por meio de fluidos corporais específicos: sangue, sêmen, fluido vaginal e leite materno. O contato social casual é totalmente seguro.
  • Mito: toda pessoa que tem HIV transmite o vírus.
  • Verdade: pessoas com carga viral indetectável (quando a quantidade de vírus no sangue é muito baixa) não transmitem o vírus sexualmente.
  • Mito: o HIV afeta apenas a comunidade LGBTQIAP+
  • Verdade: o HIV pode atingir toda e qualquer pessoa que apresente um estilo de vida de risco.
  • Mito: se o parceiro fez exames e não tem o vírus HIV, posso descartar a infecção em mim mesmo sem fazer exames
  • Verdade: cada relação sexual desprotegida com pessoas com vírus HIV circulante é um risco de transmissão à pessoa suscetível.

Fonte: Carlos Brites – pesquisador do Hupes/ HU Brasil e professor titular de Infectologia da Faculdade de Medicina da UFBA.

Imagem ilustrativa da imagem Acesso à medicação transforma o tratamento e a qualidade de vida na doença falciforme
Foto: © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Saúde em pauta

Relacionadas

Mais lidas