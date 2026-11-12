Bahia tem milhares de novos negócios, mas sobrevivência é desafio

Entre o desejo de empreender e a consolidação de uma empresa existe um caminho que nem sempre é simples. Conseguir clientes, organizar as contas, enfrentar a concorrência e manter o negócio funcionando exige mais do que disposição para começar. Na Bahia, onde milhares de empresas abrem as portas todos os meses, a sobrevivência dos empreendimentos também esteve entre as preocupações discutidas durante o Comércio e Serviços Em Pauta, promovido pelo Grupo A TARDE na quarta-feira, 11.

Segundo dados apresentados pelo presidente da Junta Comercial do Estado da Bahia (Juceb), Ramon Bagano, o estado registra uma média mensal de 4.550 aberturas de empresas, diante de aproximadamente 2.300 fechamentos. O dirigente também apontou a existência de mais de 640 mil CNPJs ativos e mais de 900 mil microempreendedores individuais (MEIs) na Bahia.

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O saldo positivo de aberturas, no entanto, não elimina as dificuldades enfrentadas por quem já está no mercado. Para Ramon, a concorrência é um dos fatores que podem comprometer a continuidade das atividades, especialmente entre estabelecimentos físicos que precisam arcar com despesas de estrutura e contratação de funcionários.

“Hoje em dia, com a era digital, tudo fica mais fácil. A gente tem abertura de empresas mais fácil, empresas digitais que não precisam de espaço físico. Isso gera uma concorrência que acaba sendo desfavorável para quem tem uma loja física, que tem empregados, que tem funcionários contratados”, afirmou.

A capacidade de enfrentar essa concorrência também é colocada à prova nos primeiros anos de funcionamento. Segundo Ramon, os quatro ou cinco anos iniciais costumam ser decisivos para avaliar a viabilidade de um empreendimento. Nesse período, adaptar produtos, acompanhar as mudanças do mercado e atravessar momentos de queda nas vendas pode determinar se a empresa conseguirá permanecer em atividade.

“Às vezes, sim, passa por baixos e pontos altos, passa por uma época de baixa, mas depois retoma e se mantém alinhado, às vezes se renovar na moda, se renovar nos produtos, para poder lucrar muito mais, independente de concorrência”, observou.

A abertura de um CNPJ, no entanto, é apenas uma das etapas desse percurso. Para Márcia Cristina Freitas, gerente de Registros da Juceb, o papel da instituição é permitir que uma ideia de negócio se transforme em uma empresa formalizada, com respaldo legal e segurança jurídica.

“Uma das coisas que eu considero que atrapalham o crescimento dessas empresas [...] é a fase de começar. As pessoas resolvem empreender. Uma ideia na cabeça e mãos à obra para abrir uma empresa”, afirmou Márcia, ao abordar a maneira como muitos empreendimentos começam.

A dirigente também chamou atenção para um movimento de formalização entre profissionais de saúde que deixam vínculos de emprego em grandes redes hospitalares para atuar por meio de empresas próprias. A mudança ajuda a explicar parte do crescimento dos registros empresariais, mas também evidencia como diferentes formas de inserção no mercado de trabalho têm levado profissionais a empreender.

A formalização, porém, não garante a permanência da empresa no mercado. Márcia destacou que o encerramento precoce de negócios continua sendo uma preocupação. “Nós observamos historicamente que o número de empresas [...] que se encerram até os cinco anos ainda é um dado bastante elevado”, afirmou.

Parte dessa dificuldade começa antes mesmo da abertura das portas. O coordenador de Comércio e Serviços do Sebrae Bahia, Edicarlos Moreira, chamou atenção para o empreendedorismo por necessidade, quando a decisão de abrir um negócio surge como alternativa de renda e nem sempre é acompanhada de planejamento.

“O que a gente coloca é que a primeira parte do empreendedorismo, para o baiano, é como um motivo de sobrevivência. Perdeu o emprego, ele precisa sobreviver”, explicou. Segundo Edicarlos, a urgência de conseguir renda faz com que alguns empreendedores iniciem suas atividades com pouco planejamento, equipes reduzidas e sem avaliar suficientemente o mercado em que pretendem atuar. As consequências aparecem na administração cotidiana.

Gestão financeira do negócio

“Muitos deles ainda não fazem uma gestão financeira do negócio, acabam misturando dinheiro do negócio, dinheiro pessoal, ou muitas vezes também não acompanham o fluxo de caixa, não sabem quanto estão pagando por dia, quanto está entrando de dinheiro por dia”, afirmou.

Para Edicarlos, separar os recursos pessoais dos empresariais, acompanhar o fluxo de caixa e conhecer o ponto de equilíbrio são medidas fundamentais para que a empresa consiga se sustentar. A capacitação e a elaboração de um plano de negócios também ajudam a reduzir decisões tomadas apenas pela urgência do momento.

O problema é que a busca por orientação frequentemente acontece quando as dificuldades já se acumularam. “Muitas vezes, muitos desses procuram o Sebrae já quando estão no vermelho”, observou Edicarlos, ao defender que a preparação comece antes da abertura da empresa.