Diana Castro cuida de empresa familiar fundada há 60 anos, que chega à 3ª geração. Sócia e diretora comercial da Hebert Uniformes, a empresária iniciou trajetória corporativa há cerca de 17 anos, embora a relação com o empreendedorismo venha desde a infância, ao acompanhar o trabalho da família à frente da indústria baiana de uniformes profissionais, fundada em 1962 por Elisa Carrera, sua avó paterna.

“Hoje, participo do processo de sucessão da empresa, desafio que vai muito além de assumir posição de liderança: envolve respeitar a história construída pelas gerações anteriores, profissionalizar a gestão e preparar o negócio para continuar relevante nas próximas décadas”.

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Diana acredita que a indústria de vestuário passará por grandes transformações com o avanço da IA, da automação dos processos produtivos, da digitalização comercial e das exigências da sustentabilidade.

“Vejo grande potencial na inteligência artificial para apoiar análises comerciais, identificar oportunidades de negócios, melhorar previsões de demanda e aumentar a produtividade das equipes. Mas inovar não se trata de adotar uma tecnologia simplesmente porque ela está em evidência, e sim compreender quais problemas ela resolve e qual valor efetivamente entrega à empresa e aos clientes”, avalia.

É a mudança no comportamento do consumidor, no entanto, que ela considera ter peso maior nas decisões. “Tecnologia é ferramenta extremamente importante, mas precisa estar a serviço de uma necessidade real do mercado. Não adianta investir em soluções sofisticadas se elas não melhorarem a experiência do cliente ou a eficiência do negócio”, pontua, destacando que os clientes valorizam cada vez mais agilidade, transparência, personalização e facilidade de comunicação.

Diana afirma que o setor industrial ainda tem muitas operações tradicionais, com processos manuais e dependência da experiência individual. “O desafio é transformar esse conhecimento em processos mais eficientes e orientados por dados”, diz. Na sua empresa, estão sendo trabalhados a modernização dos sistemas de gestão, o aprimoramento dos processos comerciais e produtivos e a utilização mais estratégica das informações para a tomada de decisões.

“Mas acredito que a transformação mais importante será a cultural: preparar as pessoas para novas formas de trabalhar e desenvolver organizações mais abertas à inovação e à aprendizagem contínua”.

A empresária também acredita que liderar não é ter todas as respostas. “Significa saber ouvir, reconhecer competências, tomar decisões difíceis e desenvolver pessoas. Essa visão se fortaleceu muito com minha atuação nas entidades representativas da indústria, especialmente na Federação das Indústrias do Estado da Bahia e na Confederação Nacional da Indústria, onde convivo com diferentes gerações, realidades empresariais e formas de pensar”, relata.

Para o futuro, ela considera que o conhecimento técnico continuará fundamental, mas precisará estar acompanhado de inteligência emocional, pensamento crítico, criatividade, capacidade de adaptação e habilidade para construir relações.

“Com o avanço da IA, muitas atividades serão transformadas, e competências essencialmente humanas, como empatia, comunicação e ética, tendem a ganhar ainda mais relevância”. Praa ela, a vanguarda dos negócios será construída também por quem consegue conectar inovação, pessoas e propósito.