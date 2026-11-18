Kelsor Fernandes, presidente do Sistema Comércio-BA, que integra Fecomércio, Sesc e Senac, fala sobre as expectativas de crescimento real para as vendas deste ano, além da tendência de consumo em liquidações de fim de ano e os desafios no futuro próximo.

Qual a expectativa do setor para este ano?

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Encerrar o ano com crescimento entre 1% e 2% nas vendas em relação ao ano passado. É um avanço modesto, sustentado, principalmente, por setores ligados ao consumo básico, como supermercados e farmácias. Também observamos crescimento no chamado ‘grupo de outras atividades’, que inclui combustíveis e reflete o aumento dos preços.

O desempenho positivo está concentrado, portanto, nesses três grupos. Nos segmentos mais dependentes de crédito, como eletrodomésticos, eletrônicos, móveis e decoração, assim como no vestuário, observamos queda nas vendas. Nossa projeção é de um crescimento discreto para o varejo baiano, em cenário de juros elevados e endividamento das famílias, que limitam a capacidade de consumo e refletem diretamente no desempenho do comércio.

Falsas promoções geram desconfiança. Qual a recomendação a empresários?

As falsas promoções ainda existem, mas encontram, hoje, um consumidor muito mais informado e com melhores condições de acompanhar os preços. Pelo celular, é possível consultar aplicativos e sites de comparação, verificar o histórico de um produto e avaliar se o desconto anunciado representa, de fato, uma oportunidade.

A velha prática de vender pela ‘metade do dobro’ tem cada vez menos espaço. Para o empresário, a recomendação é trabalhar com transparência. É preciso deixar claro quais produtos estão em promoção, os preços praticados e as condições das ofertas. Se o desconto vale apenas para um item com poucas unidades em estoque, por exemplo, essa informação precisa estar explícita, sem criar a expectativa de que toda a loja está em liquidação. Uma campanha que frustra o consumidor pode comprometer mais do que uma venda: pode levar à perda da confiança e afastar o cliente de forma definitiva. E a fidelidade do público é fundamental para qualquer negócio.

Diante do novo consumidor, quais os desafios?

O comércio já vive esse futuro. O avanço do comércio eletrônico, da IA e das novas formas de consumo impõe desafios diários, especialmente ao varejo físico. Para acompanhar essas transformações, os empresários precisam investir em inovação, buscar diferenciais e manter a capacitação e a atualização de suas equipes como prioridades. Instituições como Fecomércio, Senac e Sebrae podem apoiar empresas de todos os portes nessa jornada, por meio de ações que ajudam a enfrentar os desafios do mercado e a identificar novas oportunidades.

Como o Sistema Comércio prepara profissionais?

Investindo na qualificação e no desenvolvimento de competências alinhadas às necessidades do mercado. Em 2026, qualificamos, por meio do Senac, mais de 4.450 pessoas em comércio, gestão, tecnologia e marketing, preparando profissionais para os desafios do atendimento em alta escala e uso de ferramentas digitais e inteligência artificial.

Essa atuação contempla desde a formação de jovens aprendizes, que têm a oportunidade de ingressar no mundo do trabalho, até a oferta de cursos de aperfeiçoamento para profissionais que já atuam no setor e desejam se atualizar e aprimorar habilidades. Ao mesmo tempo, o Senac amplia oportunidades para quem busca a primeira experiência ou nova colocação no mercado.