A era digital desenhou um novo perfil do consumidor ao proporcionar o acesso instantâneo às informações. Hiperconectados, mais conscientes e exigentes, os clientes entenderam que o poder de escolha está em suas mãos. Com as redes sociais, a comparação de preços é feita em um clique, possibilitando uma visão ampla das ofertas do mercado. Ainda que o algoritmo controle o contexto, o consumo vem sendo praticado com mais propósito, cautela e integração, junto à inteligência artificial, como ressaltam pesquisadores e institutos de análise, como o McKinsey, NIQ, WGSN, Neogrid/Opinion Box e Sebrae.

O relatório global What Matters to Today’s Consumer 2026, desenvolvido pela empresa francesa Capgemini Research Institute, confirma a mudança de comportamento do consumidor, apontando um cenário em que a IA deixa de ser “um mero recurso de suporte para atuar como uma conselheira direta”. As recomendações para a aquisição de produtos já alcançam 46% dos consumidores que usam a ferramenta. Uma pesquisa inédita da Fbiz, agência de publicidade e comunicação, em parceria com a On The Go, plataforma de pesquisa de mercado, também traz este cenário: “46% dos brasileiros que usam inteligência artificial recorrem à tecnologia para pesquisar produtos ou serviços antes da compra”.

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O jornalista Edilson Araújo é um dos que se enquadram no perfil dos “novos consumidores” antenados com as tendências atuais. Ele conta que costuma comprar através da internet, especialmente itens de tecnologia. “Recentemente, usei a IA para escolher o meu novo notebook, compatível com minhas necessidades de trabalho e lazer. E foi oferecida uma ótima opção de custo-benefício”. Antes da aquisição, ele revela que assiste a reviews (avaliação, análise ou resenha feita em canais confiáveis), troca informações com amigos e observa as avaliações do vendedor e do produto nos marketplaces.

“Geralmente, dou preferência a plataformas já consolidadas. Das compras que realizei pela internet, todas chegaram sem nenhum problema. Já comprei de tudo: vestuário, itens para casa, perfumes, celular, computador e até móveis”, relata. Os produtos que coloca no carrinho, diz, são os que despertam interesse, mas que não há tanta pressa em comprar. “Quando surge uma oportunidade, seja por folga no orçamento ou promoção, eu compro. E quando percebo que não há mais necessidade, retiro-os do carrinho”, afirma.

Fatores como sustentabilidade, responsabilidade social, conveniência digital e personalização deixaram de ser diferenciais de marketing e viraram requisitos obrigatórios para fidelizar o público. Assim, as principais tendências e diagnósticos levantados por pesquisas recentes incluem corte de despesas desnecessárias, como a da Neogrid com o Opinion Box, indicando que “76% dos consumidores brasileiros reduziram gastos e 71% estão altamente sensíveis a preços”. Outros dados mostram que cerca de 69% cortaram compras por impulso, 55% procuram promoções e e 53% migraram para lojas mais baratas.

Com o auxílio da IA e das redes sociais, o consumidor busca compras mais assertivas, com pesquisa e cruzamento de dados, para avaliar se o produto realmente vale a pena. Com isso, o cliente chega à loja física quase 100% decidido, “reduzindo o tráfego exploratório nos pontos de venda tradicionais”, de acordo com as pesquisas. Relatórios como os da WGSN e da Dentsu mostram que os consumidores da Geração Z e Millennials se definem como “compradores emocionais”, que “buscam refúgio na fantasia e em pequenos mimos para lidar com as dificuldades cotidianas". Ainda segundo as análises recentes, embora o fator custo continue sendo o filtro principal, vivências como viagens, gastronomia e entretenimento têm sido priorizadas pelos consumidores, em detrimento do acúmulo de bens físicos. Por outro lado, mostram pesquisas recentes, o uso crescente de medicamentos emagrecedores tem alterado a demanda por alimentos.

Para fortalecer o comércio local, ampliar a competitividade de pequenos negócios e preparar os empreendedores para as transformações digitais e as novas exigências do consumidor, o Sebrae-BA criou o Movimento Comércio Vivo, que disponibiliza capacitações em marketing digital e redes sociais; estratégias para vender pela internet; uso do WhatsApp e Instagram para negócios; análise de resultados em marketing digital; gestão do comércio eletrônico; e ferramentas para atrair e conquistar clientes. Também há conteúdos voltados à produção de conteúdo digital e presença on-line.

“Essas formações ajudam os empreendedores a utilizar melhor os canais digitais, alcançar novos públicos e ampliar oportunidades de venda. Ao longo de todo o ano, os empreendedores podem acessar cursos presenciais por meio da Loja Virtual do Sebrae e formações remotas pelo nosso site oficial”, explica o analista técnico da entidade, Edicarlos Moreira. Ele destaca que o foco do Sebrae é capacitar os empresários para aprimorar a gestão e a competitividade. “Mas os colaboradores também podem acessar os cursos on-line, disponíveis no nosso site oficial, ampliando conhecimentos e desenvolvendo habilidades para utilizar novas tecnologias no atendimento ao cliente”, pontua.

A DataSebrae, plataforma oficial e gratuita de inteligência de dados, estudos e pesquisas, aponta para o uso massivo da IA pelos pequenos negócios, com o objetivo de aumentar as vendas. Moreira ressalta que a IA é “uma excelente ferramenta” para ampliar a produtividade, melhorar o atendimento e aumentar a competitividade dos pequenos negócios. “O Sebrae não recomenda uma única ferramenta, pois a escolha deve considerar as necessidades e os objetivos de cada empresa. Orientamos que o empresário conheça as opções disponíveis no mercado e avalie qual solução atende melhor à sua realidade e que pode contribuir efetivamente para os resultados do seu negócio”, explica.

Para analisar as mudanças comportamentais dos clientes e orientar os pequenos negócios, o Sebrae utiliza estudos e pesquisas sérias como referências. “O objetivo é ajudá-los a compreender as tendências de consumo, identificar oportunidades e definir estratégias comerciais adequadas à realidade de cada negócio”, explica Moreira. O Sebrae orienta, ainda, o uso do WhatsApp Business como ferramenta estratégica de relacionamento e vendas. “É importante que a automação facilite a jornada do cliente e não crie barreiras. Recomendamos manter a possibilidade de atendimento humano, quando necessário, responder com agilidade, compreender as necessidades de cada consumidor e realizar um acompanhamento pós-venda, visando fortalecer a confiança, estimular a recompra e construir relacionamentos duradouros com os clientes", orienta.

Pix, crédito fácil e endividamento

O Pix já é utilizado por mais de 170 milhões de pessoas, o que representa cerca de 80% da população do País, de acordo com o Banco Central, responsável por sua criação e gestão. Consolidado como o principal meio nacional de pagamentos, o sistema instantâneo e gratuito supera a marca de 1 bilhão de chaves cadastradas. Segundo especialistas, o uso de dados aumenta a conveniência das compras e estimula o consumo. O chamado “dinheiro invisível” caiu nas graças da população, e o comércio sabe aproveitar as opções de Pix parcelado e descontos para quem paga à vista com a ferramenta.

O cenário desenhado para estimular o consumo gerou o efeito reverso do endividamento, levando o governo federal a lançar o Desenrola 3.0 para renegociar dívidas de pessoas físicas através de leilões realizados pela União, e mais recentemente, o Desenrola MEI, voltado aos microempreendedores individuais para a renegociação de débitos inscritos em dívida ativa e regularização do CNPJ.

Para o presidente do Conselho de Turismo da Fecomércio-SP, o economista Guilherme Dietze, o Pix sempre foi uma grande forma de pagamento, mas não é o responsável pelo estouro do orçamento das famílias. “Não é por conta do Pix que a gente vê um endividamento nas alturas, e sim por causa dos juros elevados. De certa forma, esse sistema veio para trazer oportunidades de consumo com desconto de 5%, 10% no pagamento à vista, sendo um ganho tanto para o consumidor como para o empresário. Então, é um equilíbrio que as famílias já têm tido, ao longo dos últimos anos”.

Tanto aplicativos de banco quanto plataformas de compras disponibilizam o Pix de forma muito rápida, bem como o cartão de crédito. “Isso traz uma facilidade de compra, mas não quer dizer que a família fique gastando ali o tempo todo, até porque essa habilidade de equilibrar o orçamento por conta do Pix já vem se tornando uma realidade. A vantagem do pagamento com esta ferramenta é o desconto que muitas lojas dão”, destaca Guilherme Dietze, acrescentando que, nas compras on-line, com a lei do arrependimento, o consumidor tem até sete dias para devolver um produto.

O Pix se tornou uma facilidade, sobretudo para os itens de baixo valor agregado de venda. “Porque é difícil o consumidor pensar em comprar um produto a exemplo de uma geladeira de R$ 3 mil por R$ 2.500 no Pix, pois ele não conseguirá fazer esse pagamento à vista para ganhar o desconto. Vai, então, utilizar o cartão de crédito, que segue sendo uma modalidade importante para esses bens duráveis, que só serão adquiridos através de parcelamento”, pontua Dietze.